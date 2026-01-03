聽新聞
0:00 / 0:00
大苑子「莓好系列」強勢回歸！100%新鮮草莓入飲品 每日限量
草莓季與2026同步登場，大苑子嚴選來自苗栗大湖、強調100%新鮮草莓打造專屬冬季的「莓好系列」，即日起於全台門市每日限量上市。
深受喜愛的季節飲品「莓好時光」、「莓好花漾」、「莓好戀奶酪」、「許慶良莓好鮮奶酪」同步登場，部分門市也販售草莓鮮果。
其中，「莓好時光」以100%大湖新鮮草莓搭配特A級許慶良鮮乳，濃醇香甜、滿口幸福。「莓好花漾」則是100%大湖新鮮草莓搭配文山青茶，再佐以Q彈滑順的愛玉點綴，口感豐富，清爽順口。「莓好戀奶酪」強調是「用喝的療癒甜點」，香濃不膩，口感升級。
此外，大苑子今年同步推出季節限定的HPP飲品「蘋果草莓在一起」，運用 HPP冷高壓技術完整保留果汁營養與風味，融合蘋果Ｘ草莓Ｘ茉莉綠，呈現層次豐富的果茶饗宴。已於大苑子鮮果商城官方電商上架，每瓶售價200元。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言