大苑子「莓好系列」強勢回歸！100%新鮮草莓入飲品 每日限量

草莓季與2026同步登場，大苑子嚴選來自苗栗大湖、強調100%新鮮草莓打造專屬冬季的「莓好系列」，即日起於全台門市每日限量上市。

深受喜愛的季節飲品「莓好時光」、「莓好花漾」、「莓好戀奶酪」、「許慶良莓好鮮奶酪」同步登場，部分門市也販售草莓鮮果。

其中，「莓好時光」以100%大湖新鮮草莓搭配特A級許慶良鮮乳，濃醇香甜、滿口幸福。「莓好花漾」則是100%大湖新鮮草莓搭配文山青茶，再佐以Q彈滑順的愛玉點綴，口感豐富，清爽順口。「莓好戀奶酪」強調是「用喝的療癒甜點」，香濃不膩，口感升級。

此外，大苑子今年同步推出季節限定的HPP飲品「蘋果草莓在一起」，運用 HPP冷高壓技術完整保留果汁營養與風味，融合蘋果Ｘ草莓Ｘ茉莉綠，呈現層次豐富的果茶饗宴。已於大苑子鮮果商城官方電商上架，每瓶售價200元。 許慶良莓好鮮奶酪。圖/大苑子提供