快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

聽新聞
0:00 / 0:00

大苑子「莓好系列」強勢回歸！100%新鮮草莓入飲品 每日限量

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「莓好時光」與「莓好花漾」。圖/大苑子提供
「莓好時光」與「莓好花漾」。圖/大苑子提供

草莓季與2026同步登場，大苑子嚴選來自苗栗大湖、強調100%新鮮草莓打造專屬冬季的「莓好系列」，即日起於全台門市每日限量上市。

深受喜愛的季節飲品「莓好時光」、「莓好花漾」、「莓好戀奶酪」、「許慶良莓好鮮奶酪」同步登場，部分門市也販售草莓鮮果。

其中，「莓好時光」以100%大湖新鮮草莓搭配特A級許慶良鮮乳，濃醇香甜、滿口幸福。「莓好花漾」則是100%大湖新鮮草莓搭配文山青茶，再佐以Q彈滑順的愛玉點綴，口感豐富，清爽順口。「莓好戀奶酪」強調是「用喝的療癒甜點」，香濃不膩，口感升級。

此外，大苑子今年同步推出季節限定的HPP飲品「蘋果草莓在一起」，運用 HPP冷高壓技術完整保留果汁營養與風味，融合蘋果Ｘ草莓Ｘ茉莉綠，呈現層次豐富的果茶饗宴。已於大苑子鮮果商城官方電商上架，每瓶售價200元。

許慶良莓好鮮奶酪。圖/大苑子提供
許慶良莓好鮮奶酪。圖/大苑子提供

草莓 奶酪

延伸閱讀

幸福感滿滿！ 台中「兔子洞甜點工作室」每日新鮮製作10多款品項，多種草莓甜點、千層蛋糕表現相當不錯

大福、蛋糕都是草莓！法朋、LADY KELLY期間限定「草莓甜點」酸甜登場

超扯一顆10元草莓麻糬！ 高雄「林記手工麻糬」推薦 連繽紛口味草莓大福也只要45元

「茶系草莓甜點」掀新風潮！草莓季甜蜜新品一次看

相關新聞

開賣日曝光！多力多滋「皮蛋口味」邪惡登場 網笑：坐等勇者開箱

日前傳出多力多滋繼先前推出「香菜口味」引發話題熱潮後，如今將創意觸角延伸至超獵奇的「皮蛋」口味，稍早搶先上架的超商7-E...

僅此一團！收納瑞士12晚60顆星 住進歷史地標、如入畫中

疫情過後，萬物皆漲，加上匯率的雙重影響，歐洲旅遊的團費驚驚漲！瑞士旅遊教父「發哥」指出，美國通貨膨漲漲幅更高，民眾發現到...

大苑子「莓好系列」強勢回歸！100%新鮮草莓入飲品 每日限量

草莓季與2026同步登場，大苑子嚴選來自苗栗大湖、強調100%新鮮草莓打造專屬冬季的「莓好系列」，即日起於全台門市每日限...

「極品佛跳牆」終極推薦！3家外帶年菜 一甕搞定團圓味

春節圍爐，怎能不備上一鍋食材豐美、濃香滑口的佛跳牆？今年各家飯店餐廳推出多款外帶年菜，主打小家庭、小份量，套組、單點皆可...

打卡送「仙草奶凍」！「開飯川食堂」今進駐台中廣三SOGO

2026年才剛揭開序幕，饗賓集團旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今（1月3日）正式進駐台中廣三SOGO百貨13...

朱宗慶打擊樂團過40歲生日 朱宗慶強調「共好」從演出團隊轉化為平台

舞台上，20名朱宗慶打擊樂團成員聯手打擊「熾途：聲脈相連Fiery Path」，40支鼓棒交錯飛舞，以「四代同團、四代同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。