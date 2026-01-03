快訊

「極品佛跳牆」終極推薦！3家外帶年菜 一甕搞定團圓味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
連續8年獲米其林一星榮耀的「雅閣」中餐廳，推出廣受饕客喜愛的年節限定版「極品佛跳牆」。圖/台北文華東方提供
連續8年獲米其林一星榮耀的「雅閣」中餐廳，推出廣受饕客喜愛的年節限定版「極品佛跳牆」。圖/台北文華東方提供

春節圍爐，怎能不備上一鍋食材豐美、濃香滑口的佛跳牆？今年各家飯店餐廳推出多款外帶年菜，主打小家庭、小份量，套組、單點皆可，相較往年更靈活。以下推薦3甕讓人聞香跳牆的美好滋味，一甕就搞定團圓味。

台北文華東方酒店連續8年獲得米其林一星「雅閣」中餐廳，推出限量版「極品佛跳牆」、13,888元，買即送「噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌禮盒」一組，同時購買兩款產品再享9折優惠。

主廚阮明燊老母雞、金華火腿和豬肉慢熬8小時後，過濾製成上湯，而湯底佐料則以瑤柱與金華火腿預先高溫烤製出香氣，蹄筋則入油鍋清炸鎖住甜味，鮑魚亦費工以鮑魚汁滷製增添鮮香，最後與發好的花膠加入上湯中續燉一小時製成，另附上極品官燕、上桌前入湯加熱即可享用，每一口都是滿滿的濃韻膠質，讓人回味。【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒。】

台北喜來登大飯店集結館內人氣餐廳，端出從米其林川揚手路菜、日式風味、義式海味到泰式佳餚等多元年節料理，滿足不同家庭的團圓餐桌需求。其中，請客樓年菜之王「御品佛跳牆」、8,880元，甕中匯聚鮑魚、花膠、干貝及排骨酥、芋頭、栗子等珍饈美味，湯底濃郁鮮美。

台北萬豪酒店則由超過40年資歷的國宴主廚高鋼輝規劃17道手工年節美饌，年年熱銷的「頂級花膠鮑魚佛跳牆」單品價值4,888元，建議加價2,400元、一起將另外4道豐盛佳餚帶回家。

連續10年獲選媒體年菜評比常勝軍的「頂級花膠鮑魚佛跳牆」，選用頂級養生花膠、4顆南非活鮑魚，以老母雞、金華火腿、後腿肉精燉8小時成濃韻港式「上湯」湯底，再加豬蹄筋、冬菇、瑤柱、海參、曼波魚皮、去骨肋排，入甕燉煮4小時後，膠質濃韻不油膩，每份4,888元。

請客樓年菜之王「御品佛跳牆」（圖中）。圖/台北喜來登提供
請客樓年菜之王「御品佛跳牆」（圖中）。圖/台北喜來登提供
台北萬豪2026年菜外帶「萬馬迎春豪運年菜組」。圖/台北萬豪提供
台北萬豪2026年菜外帶「萬馬迎春豪運年菜組」。圖/台北萬豪提供
台北萬豪2026年菜外帶「頂級花膠鮑魚佛跳牆」。圖/台北萬豪提供
台北萬豪2026年菜外帶「頂級花膠鮑魚佛跳牆」。圖/台北萬豪提供

佛跳牆 餐廳 年菜 春節

