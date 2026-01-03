打卡送「仙草奶凍」！「開飯川食堂」今進駐台中廣三SOGO

2026年才剛揭開序幕，饗賓集團旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今（1月3日）正式進駐台中廣三SOGO百貨13樓，這是饗賓集團第99間門市、「開飯川食堂」台中地區的第5處據點，全台門市達33家。

歡慶開幕，開飯川食堂台中廣三SOGO店推出好禮三重送，即日起至2月1日，凡店內用餐達指定消費門檻並完成社群分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份，另搭配會員專屬優惠與滿額回饋。

開飯川食堂同步於全台門市推出6道冬季新菜，包括「川辣羊肉尬年糕」、「宮保腰果松阪」、「椒香熗鍋魚」、「蒜香椒鹽舞鮮菇」、「京醬爆炒五花」、「功夫醬炒嫩雞丁」。

饗賓集團旗下擁有18間門市的創新泰式品牌「饗泰多 泰式風格餐廳」，也推出5道冬季料理，包括「泰炸香料豬」、「濃香紅咖哩魚片」、「醬烤沙嗲雞」，以及營養爽脆的「泰香炒野蓮」，鮮香甘甜的「香茅鮮魚湯」。 饗賓集團旗下川味料理品牌「開飯川食堂」推出冬季新菜，台中廣三SOGO店於今（1月3日）盛大開幕。圖/饗賓集團提供 開飯川食堂推出冬季新菜，「椒香熗鍋魚」以嫩滑魚片搭配黃豆芽與白精靈菇，再澆淋紅油，香麻帶勁。圖/饗賓集團提供