打卡送「仙草奶凍」！「開飯川食堂」今進駐台中廣三SOGO
2026年才剛揭開序幕，饗賓集團旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今（1月3日）正式進駐台中廣三SOGO百貨13樓，這是饗賓集團第99間門市、「開飯川食堂」台中地區的第5處據點，全台門市達33家。
歡慶開幕，開飯川食堂台中廣三SOGO店推出好禮三重送，即日起至2月1日，凡店內用餐達指定消費門檻並完成社群分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份，另搭配會員專屬優惠與滿額回饋。
開飯川食堂同步於全台門市推出6道冬季新菜，包括「川辣羊肉尬年糕」、「宮保腰果松阪」、「椒香熗鍋魚」、「蒜香椒鹽舞鮮菇」、「京醬爆炒五花」、「功夫醬炒嫩雞丁」。
饗賓集團旗下擁有18間門市的創新泰式品牌「饗泰多 泰式風格餐廳」，也推出5道冬季料理，包括「泰炸香料豬」、「濃香紅咖哩魚片」、「醬烤沙嗲雞」，以及營養爽脆的「泰香炒野蓮」，鮮香甘甜的「香茅鮮魚湯」。
