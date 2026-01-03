開賣日曝光！多力多滋「皮蛋口味」邪惡登場 網笑：坐等勇者開箱

日前傳出多力多滋繼先前推出「香菜口味」引發話題熱潮後，如今將創意觸角延伸至超獵奇的「皮蛋」口味，稍早搶先上架的超商7-ELEVEN在官方社群正式公告，「將於1月7日邪惡登場」，立刻引來眾多網友留言，有人說「看起來不錯吃！」；但也有人笑說「坐等勇者開箱！」、「多力多滋是不是請到必勝客的研發團隊了？」。

多力多滋持續挑戰台灣人的味蕾極限，先前推出「香菜口味」，就已經讓許多民眾望之卻步，但也成功創造行銷話題熱潮，如今再推出「皮蛋口味」。稍早，7-ELEVEN官方透過社群發文表示：「你各位先冷靜一下，因為多力多滋皮蛋口味1/7即將邪惡登場。」，小編更逗趣表示，「再去準備好粥跟豆腐」，小編也同步釋出「皮蛋口味」的實拍照，立刻引發網路熱議，更有人開玩笑說道「你可以不吃，但一定要買給朋友吃！」。 多力多滋「皮蛋」口味，即將於1/7在超商7-ELEVEN正式開賣。圖/摘自7-11 Threads