朱宗慶打擊樂團過40歲生日 朱宗慶強調「共好」從演出團隊轉化為平台

舞台上，20名朱宗慶打擊樂團成員聯手打擊「熾途：聲脈相連Fiery Path」，40支鼓棒交錯飛舞，以「四代同團、四代同台」之姿，展現樂團40年來的傳承歷史。朱宗慶打擊樂團昨天迎來40周年，在樂聲中完成世代「交棒」。第一代團員：吳思珊、吳珮菁、何鴻棋與黃堃儼，交棒給第二代團員盧煥韋、陳宏岳與第三代團員戴含芝、高瀚諺。朱宗慶表示，樂團融合四個世代，「這種碰撞與熱情，正是樂團維持生命力的核心。」

新的一年裡，第二代團員盧煥韋接任團長、第二代團員陳宏岳接任副團長、第三代團員戴含芝接任一團助理藝術總監，以及第三代團員高瀚諺接任二團助理藝術總監。朱宗慶表示，第一代團員並非退場，而是成為樂團的核心後盾，為新一代的決策給予深厚的支持基礎。

朱宗慶也公布9日晚間於台北國家音樂廳首演的40週年音樂會《X：面對世界的力量》曲目。上半場由三首樂團世界巡演的旗艦作品組成，分別是：雷瓦提（Gérard Lecointe）的〈三部曲3 Epilogues〉、科申斯基（Gene Koshinski）的〈超越彎折BeyonD the bEnd〉，以及張瓊櫻的〈射日Solar Myth〉。

下半場則包含兩首駐團作曲家的力作：帕沙達斯（John Psathas）的〈愛的流轉…before andafter love...〉，櫻井弘二的〈熱帶振盪效應M.J.O.E.F.X.〉。以及新任團長盧煥韋2021年發表的作品〈探 Seek〉。新任二團助理藝術總監高瀚諺特別將擊樂劇場《泥巴》中講述樂團發展軸線的曲目〈熾途〉，改寫成20人演奏版本的〈熾途：聲脈相連Fiery Path〉。

朱宗慶表示，「X」代表未知，「太多的可能性我們不知道，但我們可以用以前累積的態度、工作方式與初衷繼續往前走，面對社會與世界激烈的變化。」他認為，「一個人好沒用，要很多人一起『共好』」，必須建立完整的藝術生態鏈，讓人才、作品和觀眾一起成長。樂團將以「共好」推動台灣擊樂生態系永續發展，從演出團隊逐步轉化為平台、育成者與國際連結者，強化台灣作為世界打擊樂重鎮的文化影響力。

記者會上也發表40週年專書「核心10問：朱宗慶打擊樂團．40年關鍵」，透過十個「為何」探索樂團40年的發展歷程，以及如何在台灣建立起獨步全球的擊樂發展重鎮。樂團長年的支持夥伴瓷林，也推出了小花器與醬料碟紀念禮盒，將40週年的形象識別設計具象化。 朱宗慶打擊樂團迎來40周年，舉行世代「交棒」儀式。圖中為朱宗慶。記者陳宛茜／攝影 朱宗慶打擊樂團40週年音樂會《X：面對世界的力量》，將以「四代同團、四代同台」之姿，展現樂團40年來的傳承歷史。記者蘇健忠／攝影