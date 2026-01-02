品牌官網已關閉…美國潮牌工裝Dickies驚傳撤台 網友：台灣賣超貴

深受許多街頭潮流人士喜愛、美式百年工裝品牌Dickies驚傳即將撤台！日前有網友在社群分享，「聽店員說，最晚1月15日就會從台灣全部消失」，然而，品牌先前確實曾發出公告，指出「因全球營運計畫調整，2025年11月13日起，商城就終止商品下單功能」，就連客服也於去年底悄悄結束，目前品牌官網也已經關閉，不再對外販售商品。

成立超過百年的Dickies，以生產耐用、高品質工裝聞名，在二戰期間甚至還為美軍提供軍服，後來因好穿耐磨，深受許多嘻哈街舞和滑板玩家所喜愛，成為街頭潮流代表，其874工作褲和連身褲是風靡全球的經典商品，這幾年也與許多韓團、潮牌甚至精品聯名合作。

該品牌深耕台灣市場多年，其中曾數度更換代理商，這次傳出實體櫃位將於1月15日全面撤櫃，據了解，應與去年美國總公司威富集團將Dickies出售有關，未來動向尚不明朗。然而消息一出，也吸引許多網友留言表示「不意外，台灣真的賣超貴！」、「就做不出什麼好看的衣服了，除了工作褲」；也有網友分享，「可惜了！這牌子材質是真的不錯耐用」。

Dickies去年曾在網路賣場發布公告。圖／翻攝自蝦皮官網