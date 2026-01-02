麥當勞史上最大！「Big Arch霸牛堡」亞洲首發 1月7日限時登台

全球麥當勞持續深耕牛肉市場，發現顧客對於「更大份量的漢堡」需求持續上升。為此，全球麥當勞總部研發出麥當勞有史以來最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，自2024年起陸續在加拿大、德國等地登場，延續全球市場的亮眼表現，「Big Arch霸牛堡」亞洲首發1月7日起至1月27日（或售完為止），率先登陸台灣麥當勞。

「Big Arch霸牛堡」以獨特芝麻奇亞籽麵包搭配雙層重磅的4盎司安格斯牛肉、三片白切達吉事、全新酥脆炸洋蔥與新鮮切絲洋蔥，再淋上全新獨家的Big Arch霸牛醬，多層次美味與超狂份量打造成漢堡界的「飢餓首選」。

「Big Arch霸牛堡」單點164元，搭配經典套餐229元。購買「Big Arch霸牛堡」任一套餐，即加碼送4塊麥克鷄塊。活動期間同步推出「霸牛堡分享盒」雙人超值組合，含Big Arch霸牛堡1份、勁辣鷄腿堡1份、20塊麥克鷄塊、1包大薯，售價429元。

芋頭控也請注意！麥當勞全新芋頭點心「麥芋球」也於1月7日至1月27日（或售完為止）限時登場，選用台灣大甲的芋頭製作，外層金黃香脆、內餡綿密滑順。「麥芋球」單點66元，套餐加購價59元。 限定新品「麥芋球」單點66元，套餐加購價59元。圖/麥當勞提供