珍煮丹連續3天「買一送一」！韓星張員瑛點名 3款人氣飲品出列
被韓星張員瑛點名的珍煮丹，即將迎來品牌17周年，趁著品牌日，珍煮丹精選3款經典人氣飲品，於1/8至1/10推出「買一送一」優惠活動。
1/8優惠品項為人氣TOP.1「黑糖珍珠鮮奶」，炒黑糖蜜入珍煮丹獨家0.85cm珍珠，再添加鮮奶的醇厚風味。1/9則是清爽的「黑糖檸檬冬瓜」，手工熬煮古早味冬瓜茶，搭配祖傳黑糖與酸甜檸檬原汁，復刻記憶中的懷舊風味。1/10生日主場、煮母登場，「煮母奶茶」特選烏瓦錫蘭紅茶為基底，口感滑順帶有獨特茶香甘甜。
此外，即日起加入珍煮丹ocard會員領取優惠券，至全台珍煮丹門市購買當日指定品項並使用優惠券，即可享買一送一優惠，一券限購一組（2杯），每人限購兩組（共4杯）。活動相關細節與使用方式，依珍煮丹官方公告及門市現場說明為準。
