珍煮丹連續3天「買一送一」！韓星張員瑛點名 3款人氣飲品出列

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
張員瑛一句想喝「西瓜烏龍」，掀起珍煮丹的搶購風潮，業者連3天推買一送一。圖/珍煮丹提供
張員瑛一句想喝「西瓜烏龍」，掀起珍煮丹的搶購風潮，業者連3天推買一送一。圖/珍煮丹提供

被韓星張員瑛點名的珍煮丹，即將迎來品牌17周年，趁著品牌日，珍煮丹精選3款經典人氣飲品，於1/8至1/10推出「買一送一」優惠活動。

1/8優惠品項為人氣TOP.1「黑糖珍珠鮮奶」，炒黑糖蜜入珍煮丹獨家0.85cm珍珠，再添加鮮奶的醇厚風味。1/9則是清爽的「黑糖檸檬冬瓜」，手工熬煮古早味冬瓜茶，搭配祖傳黑糖與酸甜檸檬原汁，復刻記憶中的懷舊風味。1/10生日主場、煮母登場，「煮母奶茶」特選烏瓦錫蘭紅茶為基底，口感滑順帶有獨特茶香甘甜。

此外，即日起加入珍煮丹ocard會員領取優惠券，至全台珍煮丹門市購買當日指定品項並使用優惠券，即可享買一送一優惠，一券限購一組（2杯），每人限購兩組（共4杯）。活動相關細節與使用方式，依珍煮丹官方公告及門市現場說明為準。

鮮奶 珍珠 品牌

相關新聞

KPOP視覺新世代來臨！盤點7位「五代男團顏值擔當」誰是你的One Pick？

KPOP第五代男團的戰國時代來臨，「顏值擔當」的特色也與前幾代略有不同，完美、濃顏、霸氣不再是唯一標準，取而代之的是清新...

麥當勞史上最大！「Big Arch霸牛堡」亞洲首發 1月7日限時登台

全球麥當勞持續深耕牛肉市場，發現顧客對於「更大份量的漢堡」需求持續上升。為此，全球麥當勞總部研發出麥當勞有史以來最大份量...

馬年最金閃紅包袋 金馬迎春紅包袋全國郵局可買到

今年是馬年，中華郵政公司於本月5日推出「金馬迎春紅包袋」，每組3入（1金2紅），售價新台幣15元。本次推出之紅包袋分別以...

秩序中的自由浪漫 SHIATZY CHEN 2026早春度假系列 春光乍現

新年甫開春，設計師品牌SHIATZY CHEN即發表了2026早春度假系列與形象視覺，全系列以「初筵」（L’Entrée...

「Super Orange超橘派對」金曲歌王許富凱領軍飆唱　還有名人健康理財講座

全台首創為45歲以上朋友打造的「Super Orange超橘派對」，將於1月3日、4日在台北松山文創園區5號倉庫盛大回歸...

