快訊

馬年最金閃紅包袋 金馬迎春紅包袋全國郵局可買到

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
金馬迎春紅包袋全國郵局可買到。圖／中華郵政提供
金馬迎春紅包袋全國郵局可買到。圖／中華郵政提供

今年是年，中華郵政公司於本月5日推出「金馬迎春紅包袋」，每組3入（1金2紅），售價新台幣15元。本次推出之紅包袋分別以駿馬回眸及金馬奔騰設計紅、金2款圖案，並搭配文字「丙午英姿 GALLANTRY」及「奔騰向前 MOMENTUM」，期許丙午新年意氣風發、自強不息。歡迎民眾洽全國各地郵局購買，或上網至「i集郵」訂購。

