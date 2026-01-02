馬年最金閃紅包袋 金馬迎春紅包袋全國郵局可買到

今年是馬年，中華郵政公司於本月5日推出「金馬迎春紅包袋」，每組3入（1金2紅），售價新台幣15元。本次推出之紅包袋分別以駿馬回眸及金馬奔騰設計紅、金2款圖案，並搭配文字「丙午英姿 GALLANTRY」及「奔騰向前 MOMENTUM」，期許丙午新年意氣風發、自強不息。歡迎民眾洽全國各地郵局購買，或上網至「i集郵」訂購。

udn討論區