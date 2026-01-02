聽新聞
0:00 / 0:00
馬年最金閃紅包袋 金馬迎春紅包袋全國郵局可買到
今年是馬年，中華郵政公司於本月5日推出「金馬迎春紅包袋」，每組3入（1金2紅），售價新台幣15元。本次推出之紅包袋分別以駿馬回眸及金馬奔騰設計紅、金2款圖案，並搭配文字「丙午英姿 GALLANTRY」及「奔騰向前 MOMENTUM」，期許丙午新年意氣風發、自強不息。歡迎民眾洽全國各地郵局購買，或上網至「i集郵」訂購。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言