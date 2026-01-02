KPOP視覺新世代來臨！盤點7位「五代男團顏值擔當」誰是你的One Pick？

KPOP第五代男團的戰國時代來臨，「顏值擔當」的特色也與前幾代略有不同，完美、濃顏、霸氣不再是唯一標準，取而代之的是清新自然、獨特氛圍感與辨識度，而且不僅照片好看、舞台上動起來更帥！

談排名傷感情，這次直接列出7位第五代男團的「臉蛋天才」 ，正統美男、清透少年、It Boy、高級感冷都男全都有，快來看看哪一位是你的One pick？

●RIIZE Wonbin元彬

在網路票選中多次被列為五代男團「神級美男」代表，擁有雕刻般的五官、冷白肌與復古氣質，二、三代團的正統審美比例與五代團主流的冷感、去偶像化特質在他身上同時存在。當初SM星探在IG上看到照片後主動私訊（DM）挖掘，超高顏值有目共睹。

翻攝自IG @riize_official

●CORTIS KEONHO安乾鎬

2009年出生的安乾鎬被譽為「小車銀優」、「臉蛋天才接班人」，同時具備BTS V的神韻與車銀優的精緻感，散發清新陽光的少年氣質，誇張表情、可愛笑容甚至放空都能撐住鏡頭，是「五代團It Boy」潛力股。出道前因一支路邊吃薯條的短影片在網路瘋傳，被暱稱為「薯條男」。

翻攝自IG @cortis

●ZEROBASEONE Han Yujin韓維辰

擁有圓滾滾的大眼睛和清澈眼神，在參加選秀節目《BOYS PLANET》時就曾因一個突然看向鏡頭的畫面電到導師LIP J。身為團體忙內，總是散發極致的夢幻少年感，是青春校園劇男主角的最佳範本，被粉絲公認為「男高初戀」。

翻攝自IG @zb1official

●TWS SHINYU申惟

模特兒般的身高與比例，既有隊長的穩重氣場，又能表現鄰家哥哥般的溫柔笑容，五官並非強烈濃顏，而是一種極具透明感的「初戀臉」。曾有粉絲與網友翻出他學生時期的照片，被認為是從小就具備偶像臉型的代表之一。

翻攝自IG @tws_pledis

●BOYNEXTDOOR TAESAN

TAESAN並非傳統SM派或花美男路線，而是帶有神祕感、略顯冷酷的「貓系」外貌，屬於具有高級感的冷都男形象，正好符合第五代男團強調「不模板化顏值」的主流趨勢。他能自然駕馭潮流與街頭風格，在舞台動態表現中更顯魅力。

翻攝自IG @boynextdoor_official

●NCT WISH YUSHI

常被粉絲形容為「真人版吉卜力少年」，外貌清新斯文，在韓網與社群討論中被評為極具「日系透明感」。他略帶憂鬱的氣質使整體形象乾淨而耐看，與舞台上銳利的眼神與扎實的舞蹈實力形成強烈反差，視覺記憶點相當鮮明。

翻攝自IG @nctwish_official

●xikers JUNMIN埈民

擁有深邃五官與標準比例，以高挺鼻樑成為粉絲討論焦點，甚至被戲稱為「可以在上面溜滑梯」，屬於耐看型的正統美男骨架。相較於xikers強烈的Hip-hop風格，他的外貌帶有溫暖清爽的陽光少年感，視覺形象親和力十足。

翻攝自IG @xikers_official