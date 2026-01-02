快訊

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

跨年夜爆單…民眾苦等披薩4小時 必勝客道歉了

KPOP視覺新世代來臨！盤點7位「五代男團顏值擔當」誰是你的One Pick？

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
翻攝自IG @riize_official @cortis
翻攝自IG @riize_official @cortis

KPOP第五代男團的戰國時代來臨，「顏值擔當」的特色也與前幾代略有不同，完美、濃顏、霸氣不再是唯一標準，取而代之的是清新自然、獨特氛圍感與辨識度，而且不僅照片好看、舞台上動起來更帥！

談排名傷感情，這次直接列出7位第五代男團的「臉蛋天才」 ，正統美男、清透少年、It Boy、高級感冷都男全都有，快來看看哪一位是你的One pick？

●RIIZE Wonbin元彬

在網路票選中多次被列為五代男團「神級美男」代表，擁有雕刻般的五官、冷白肌與復古氣質，二、三代團的正統審美比例與五代團主流的冷感、去偶像化特質在他身上同時存在。當初SM星探在IG上看到照片後主動私訊（DM）挖掘，超高顏值有目共睹。

翻攝自IG @riize_official
翻攝自IG @riize_official

●CORTIS KEONHO安乾鎬

2009年出生的安乾鎬被譽為「小車銀優」、「臉蛋天才接班人」，同時具備BTS V的神韻與車銀優的精緻感，散發清新陽光的少年氣質，誇張表情、可愛笑容甚至放空都能撐住鏡頭，是「五代團It Boy」潛力股。出道前因一支路邊吃薯條的短影片在網路瘋傳，被暱稱為「薯條男」。

翻攝自IG @cortis
翻攝自IG @cortis

●ZEROBASEONE Han Yujin韓維辰

擁有圓滾滾的大眼睛和清澈眼神，在參加選秀節目《BOYS PLANET》時就曾因一個突然看向鏡頭的畫面電到導師LIP J。身為團體忙內，總是散發極致的夢幻少年感，是青春校園劇男主角的最佳範本，被粉絲公認為「男高初戀」。

翻攝自IG @zb1official
翻攝自IG @zb1official

●TWS SHINYU申惟

模特兒般的身高與比例，既有隊長的穩重氣場，又能表現鄰家哥哥般的溫柔笑容，五官並非強烈濃顏，而是一種極具透明感的「初戀臉」。曾有粉絲與網友翻出他學生時期的照片，被認為是從小就具備偶像臉型的代表之一。

翻攝自IG @tws_pledis
翻攝自IG @tws_pledis

●BOYNEXTDOOR TAESAN

TAESAN並非傳統SM派或花美男路線，而是帶有神祕感、略顯冷酷的「貓系」外貌，屬於具有高級感的冷都男形象，正好符合第五代男團強調「不模板化顏值」的主流趨勢。他能自然駕馭潮流與街頭風格，在舞台動態表現中更顯魅力。

翻攝自IG @boynextdoor_official
翻攝自IG @boynextdoor_official

●NCT WISH YUSHI

常被粉絲形容為「真人版吉卜力少年」，外貌清新斯文，在韓網與社群討論中被評為極具「日系透明感」。他略帶憂鬱的氣質使整體形象乾淨而耐看，與舞台上銳利的眼神與扎實的舞蹈實力形成強烈反差，視覺記憶點相當鮮明。

翻攝自IG @nctwish_official
翻攝自IG @nctwish_official

●xikers JUNMIN埈民

擁有深邃五官與標準比例，以高挺鼻樑成為粉絲討論焦點，甚至被戲稱為「可以在上面溜滑梯」，屬於耐看型的正統美男骨架。相較於xikers強烈的Hip-hop風格，他的外貌帶有溫暖清爽的陽光少年感，視覺形象親和力十足。

翻攝自IG @xikers_official
翻攝自IG @xikers_official

粉絲 舞台 顏值

延伸閱讀

榜單炸鍋！2025全球百大型男出爐　已逝于朦朧登榜第5名

用臉為國爭光！車銀優「入伍5個月神級狀態」公開 軍裝亮相根本韓劇男主角

「Kpop 獵魔女團」快閃店來了！亞洲最終站1月降臨台北

好偉大的一張臉！吳世勳「退伍帥神顏狀態回歸」360度無死角美貌太權威

相關新聞

KPOP視覺新世代來臨！盤點7位「五代男團顏值擔當」誰是你的One Pick？

KPOP第五代男團的戰國時代來臨，「顏值擔當」的特色也與前幾代略有不同，完美、濃顏、霸氣不再是唯一標準，取而代之的是清新...

秩序中的自由浪漫 SHIATZY CHEN 2026早春度假系列 春光乍現

新年甫開春，設計師品牌SHIATZY CHEN即發表了2026早春度假系列與形象視覺，全系列以「初筵」（L’Entrée...

「Super Orange超橘派對」金曲歌王許富凱領軍飆唱　還有名人健康理財講座

全台首創為45歲以上朋友打造的「Super Orange超橘派對」，將於1月3日、4日在台北松山文創園區5號倉庫盛大回歸...

旅遊清單一次看！台東公布2026年五大行程活動 怎麼玩都精彩

跨年夜才剛在音樂與煙火中嗨翻全場，台東的熱鬧可不只停在元旦。為讓旅客提早安排行程，台東縣政府一次端出「2026年必玩清單...

麥當勞史上最大「Big Arch霸牛堡」 台灣為亞洲首發 這天起限定登場

全球麥當勞持續深耕牛肉市場，且近年消費者洞察發現，顧客對於「更大份量的漢堡」的需求持續上升。為此，全球麥當勞總部研發出麥...

拿坡里迎新春 3烤雞+3炸雞特價199元、一次享炸烤雙享組合

迎接新年與農曆春節前的聚餐旺季，三商餐飲（7705）旗下拿坡里披薩．炸雞推出期間限定的「雞省炸烤雙享」優惠活動，自即日起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。