秩序中的自由浪漫 SHIATZY CHEN 2026早春度假系列 春光乍現

新年甫開春，設計師品牌SHIATZY CHEN即發表了2026早春度假系列與形象視覺，全系列以「初筵」（L’Entrée）為名，從南宋詩人陸游的詩作《野飲》得到靈感，舉辦一場「未曾舖張卻悄然盛大的宴會」，浪漫迎春。

在本次形象視覺中，宴會場地以一片潔白搭配上輕快粉嫩的黃、藍、紅三色。模特兒身上的服裝色彩或對比或和諧，並以SHIATZY CHEN經典融匯東西的設計手法，勾勒出品牌的風格語彙。1950年代女性的典雅含蓄，在2026早春系列中透過船領、收腰洋裝與俐落線條婉約重現，並運用上貼布繡、凸繡、挽繡、打籽與繞線繡等繁複技藝，讓花草與蝴蝶生動地棲息在布料上，傳遞初春的生機盎然。

花草、蝴蝶與虹彩亦是本季獨家開版印花的視覺元素，在翩翩起舞與暗香撲鼻而來之際，以馬甲背心、活褶長寬裙與套裝等多樣形式，舞動著早春的光影律動。當春日來臨之時，盛放的花朵更是生之意象的繁盛聚合，罌粟、水仙、山芙蓉、鈴蘭與吊鐘花以絲巾為土壤「滋養」全身造型，更似微風般輕顫搖曳，帶領人們在秩序中擁抱自由，讓春光與靈感自然乍現。 SHIATZY CHEN的2026早春度假系列與形象視覺，是從南宋詩人陸游的詩作《野飲》得到靈感，浪漫迎春。圖／SHIATZY CHEN提供 馬甲背心、活褶長寬裙與套裝的多樣形式，舞動早春的光影變幻。圖／SHIATZY CHEN提供 1950年代女性的典雅含蓄，透過船領、收腰洋裝與俐落線條婉約重現。圖／SHIATZY CHEN提供