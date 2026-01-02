快訊

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

「Super Orange超橘派對」金曲歌王許富凱領軍飆唱　還有名人健康理財講座

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽是「Super Orange超橘派對」的亮點之一。圖／聯合線上提供
「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽是「Super Orange超橘派對」的亮點之一。圖／聯合線上提供

全台首創為45歲以上朋友打造的「Super Orange超橘派對」，將於1月3日、4日在台北松山文創園區5號倉庫盛大回歸，邀請金曲歌王許富凱飆唱台語金曲，以及暢銷財經作家施昇輝、超慢跑教練徐棟英、知名彩妝師Vincent老師等質感大人，從退休理財、健康運動到逆齡美妝穿搭，陪你探索人生下半場的無限可能。

「超橘Show」連續兩天在「Super Orange超橘派對」開唱，首日由台灣新生代歌手wann、葉柔接力登台；活動第二天陣容再升級，有氧舞蹈老師將帶來熱力四射的「Disco金曲動滋動」，下午則有新生代創作歌手王品裙以及壓軸登場的金曲歌王許富凱。

人生下半場更應該為自己活得閃閃發光，「Super Orange超橘派對」精心策畫一系列主題講座，包括務實的財富傳承和養老規畫、兼顧身心的健康律動、逆齡美妝穿搭、踏出舒適圈的熟齡遊學等，由各領域專家分享專業新知。講座皆免費入場，名額有限，報名網址為https://www.accupass.com/event/2512050846553268530120。

活動另一大亮點是「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽，從千人線上初賽中脫穎而出的20名素人歌手，將逐一登上舞台展現不為人知的好歌喉，並由重量級評審團隊—第36屆金曲獎評審團主席丁曉雯、四分衛樂團主唱陳如山、VOX玩聲樂團團長巫順智，以專業視角評選出最佳歌手。

除了表演節目、主題講座之外，還有活動現場限定的「超橘歡樂GO．闖關集點抽好禮」，加入udn LINE好友並領取任務，完成5個關卡掃描QR Code集章5枚，即可獲得一次抽獎機會，45歲以上的朋友直接加碼一次抽獎機會，中獎機率翻倍。獎項包括Motorola razr 60 ULTRA、歌林 Kolin單槽洗衣機、歌林Kolin雙門500L變頻電冰箱、歌林Kolin 50型4K聯網顯示器、奇異淨水極煦700G淨熱合一奈濾淨水器、席夢思床墊、歐華酒店住宿券及餐券等。

●「Super Orange超橘派對」活動資訊

日期：2026年1月3日、4日（星期六、日）

時間：11:00～18:00

地點：台北松山文創園區5號倉庫

官網：https://pse.is/8gcegx

第36屆金曲獎評審團主席丁曉雯將擔任「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽評審。圖／丁曉雯提供
第36屆金曲獎評審團主席丁曉雯將擔任「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽評審。圖／丁曉雯提供
金曲歌王許富凱將於1月4日下午17:30現身「超橘Show」開唱。圖／喜樂娛樂提供
金曲歌王許富凱將於1月4日下午17:30現身「超橘Show」開唱。圖／喜樂娛樂提供
「超橘Show」邀請新生代歌手與壓軸登場的金曲歌王許富凱現場飆唱。圖／聯合線上提供
「超橘Show」邀請新生代歌手與壓軸登場的金曲歌王許富凱現場飆唱。圖／聯合線上提供
「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽是「Super Orange超橘派對」的亮點之一。圖／聯合線上提供
「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽是「Super Orange超橘派對」的亮點之一。圖／聯合線上提供
全台首創專為45歲以上朋友打造的「Super Orange超橘派對」，將於1月3日、4日在台北松山文創園區5號倉庫盛大回歸。圖／聯合線上提供
全台首創專為45歲以上朋友打造的「Super Orange超橘派對」，將於1月3日、4日在台北松山文創園區5號倉庫盛大回歸。圖／聯合線上提供
「超橘Show」邀請新生代歌手與壓軸登場的金曲歌王許富凱現場飆唱。圖／聯合線上提供
「超橘Show」邀請新生代歌手與壓軸登場的金曲歌王許富凱現場飆唱。圖／聯合線上提供

派對 朋友 穿搭

延伸閱讀

第二屆「Super Orange超橘派對」1月3日、4日登場！打造人生下半場樂活新提案

高雄櫻花季整理包／台日韓卡司公開、活動時間、售票資訊一次看

跨年夜行程滿檔！許富凱連唱嘉義、屏東 新歌「對我祝福」獻驚喜

今晚國門廣場基隆年終演唱會 謝國樑：逾百警力最高規格維安

相關新聞

秩序中的自由浪漫 SHIATZY CHEN 2026早春度假系列 春光乍現

新年甫開春，設計師品牌SHIATZY CHEN即發表了2026早春度假系列與形象視覺，全系列以「初筵」（L’Entrée...

「Super Orange超橘派對」金曲歌王許富凱領軍飆唱　還有名人健康理財講座

全台首創為45歲以上朋友打造的「Super Orange超橘派對」，將於1月3日、4日在台北松山文創園區5號倉庫盛大回歸...

旅遊清單一次看！台東公布2026年五大行程活動 怎麼玩都精彩

跨年夜才剛在音樂與煙火中嗨翻全場，台東的熱鬧可不只停在元旦。為讓旅客提早安排行程，台東縣政府一次端出「2026年必玩清單...

麥當勞史上最大「Big Arch霸牛堡」 台灣為亞洲首發 這天起限定登場

全球麥當勞持續深耕牛肉市場，且近年消費者洞察發現，顧客對於「更大份量的漢堡」的需求持續上升。為此，全球麥當勞總部研發出麥...

拿坡里迎新春 3烤雞+3炸雞特價199元、一次享炸烤雙享組合

迎接新年與農曆春節前的聚餐旺季，三商餐飲（7705）旗下拿坡里披薩．炸雞推出期間限定的「雞省炸烤雙享」優惠活動，自即日起...

2026新年王品雙品牌開運加菜 西堤起司雙拼、陶板屋天婦羅限時送

迎接2026年新年到來，王品集團旗下兩大國民品牌「西堤牛排」與「陶板屋」同步推出開運新春活動，從餐桌到紅包袋全面升級，為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。