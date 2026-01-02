「Super Orange超橘派對」金曲歌王許富凱領軍飆唱 還有名人健康理財講座
全台首創為45歲以上朋友打造的「Super Orange超橘派對」，將於1月3日、4日在台北松山文創園區5號倉庫盛大回歸，邀請金曲歌王許富凱飆唱台語金曲，以及暢銷財經作家施昇輝、超慢跑教練徐棟英、知名彩妝師Vincent老師等質感大人，從退休理財、健康運動到逆齡美妝穿搭，陪你探索人生下半場的無限可能。
「超橘Show」連續兩天在「Super Orange超橘派對」開唱，首日由台灣新生代歌手wann、葉柔接力登台；活動第二天陣容再升級，有氧舞蹈老師將帶來熱力四射的「Disco金曲動滋動」，下午則有新生代創作歌手王品裙以及壓軸登場的金曲歌王許富凱。
人生下半場更應該為自己活得閃閃發光，「Super Orange超橘派對」精心策畫一系列主題講座，包括務實的財富傳承和養老規畫、兼顧身心的健康律動、逆齡美妝穿搭、踏出舒適圈的熟齡遊學等，由各領域專家分享專業新知。講座皆免費入場，名額有限，報名網址為https://www.accupass.com/event/2512050846553268530120。
活動另一大亮點是「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽，從千人線上初賽中脫穎而出的20名素人歌手，將逐一登上舞台展現不為人知的好歌喉，並由重量級評審團隊—第36屆金曲獎評審團主席丁曉雯、四分衛樂團主唱陳如山、VOX玩聲樂團團長巫順智，以專業視角評選出最佳歌手。
除了表演節目、主題講座之外，還有活動現場限定的「超橘歡樂GO．闖關集點抽好禮」，加入udn LINE好友並領取任務，完成5個關卡掃描QR Code集章5枚，即可獲得一次抽獎機會，45歲以上的朋友直接加碼一次抽獎機會，中獎機率翻倍。獎項包括Motorola razr 60 ULTRA、歌林 Kolin單槽洗衣機、歌林Kolin雙門500L變頻電冰箱、歌林Kolin 50型4K聯網顯示器、奇異淨水極煦700G淨熱合一奈濾淨水器、席夢思床墊、歐華酒店住宿券及餐券等。
●「Super Orange超橘派對」活動資訊
日期：2026年1月3日、4日（星期六、日）
時間：11:00～18:00
地點：台北松山文創園區5號倉庫
官網：https://pse.is/8gcegx
