旅遊清單一次看！台東公布2026年五大行程活動 怎麼玩都精彩

跨年夜才剛在音樂與煙火中嗨翻全場，台東的熱鬧可不只停在元旦。為讓旅客提早安排行程，台東縣政府一次端出「2026年必玩清單」，公布橫跨一整年的5大觀光活動，從海邊、星空到天空，讓人光看名單就開始想請假。

2026年台東觀光行事曆，從春天一路熱鬧到冬天。打頭陣的是5月在杉原灣登場的「東浪嘉年華」，把音樂、海浪和夏天一次打包，赤腳踩沙、聽團看海，成了不少人迎接夏天的儀式感。緊接著登場的，是不少樂迷心中的療癒系活動「最美星空音樂會」，6到8月走進各鄉鎮，在沒有光害的夜裡，聽音樂、看星星，把步調慢下來。

夏天重頭戲，當然少不了鹿野高台的「台灣國際熱氣球嘉年華」。7月到8月，清晨的彩色熱氣球升空、夜晚的光雕秀輪番上陣，每年都吸引大批遊客追球拍照，也讓鹿野成為夏天最夢幻的地方。今年更一路熱鬧到8月下旬，想追球的人時間更彈性。

今年台東還多了一個全新亮點，「2026台東博覽會」將在7月3日至8月20日登場，展區橫跨舊站特區、美術館、臨海空間等地，把城市變成一座可以慢慢逛、慢慢體驗的生活展場。到了11月，金樽沙灘則交棒給「台灣國際衝浪公開賽」，世界級選手迎浪而上，替一整年的觀光活動畫下熱血句點。

縣府觀光發展處表示，從山到海、從白天到夜晚，台東把一年過成一場旅行，也邀請旅人用自己的節奏，走進這座最會療癒人的城市。更多2026台東觀光活動資訊及最新公告，請持續關注官網「台東就醬玩」及Instagram粉絲專頁。