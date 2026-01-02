乖乖跨界變濕紙巾！「邊擦邊求順」 成電腦工程師、上班族新梗

乖乖不只陪伴民眾日常飲食，如今也跨足生活用品市場。濕紙巾品牌奈森克林近期攜手國民零食品牌乖乖推出聯名商品，將長年深植人心的「乖乖文化」延伸至清潔用品領域，推出「乖乖金順純水濕巾」與「乖乖發財金巾」，即日起在全聯、大全聯等通路上架，產品一上市便在社群平台引發熱烈討論。

過去乖乖曾推出「造句包」等話題零食，透過包裝文字與諧音巧思引發討論，如今濕紙巾品牌奈森克林，聯手國民零食乖乖推出聯名濕紙巾，把大家熟悉的乖乖文化延伸到生活用品領域，推出「乖乖金順純水濕巾」與「乖乖發財金巾」，一上市便在社群平台掀起話題。

延續乖乖長年象徵「順利運作」的台灣生活默契，這次商品名稱同樣藏著巧思，「金順」取其「順順來」的諧音祝福，「發財巾」更讓不少網友會心一笑，笑稱是把「發財金」變成隨手可用的「發財巾」。綠色、金色包裝也被網友形容「根本是放大版乖乖零食」，外型神似椰子乖乖與五香乖乖。

長期以來，不少工程師與上班族習慣在電腦、機台旁放上一包綠色乖乖，象徵設備順利運作，這回乖乖變成濕紙巾，也讓社群出現新的使用情境，有工程師分享會用這款聯名濕紙巾擦拭筆電、鍵盤等設備，笑稱「邊清潔邊求順」，社群上也出現各種創意玩法，Threads上就有網友幽默分享「買來送給嘴巴壞的人擦嘴，看會不會乖一點」。

讓濕紙巾不只實用，也成為朋友互虧、送禮的趣味選擇，原本單純的清潔用品，更多了一層台灣人才懂的幽默。奈森克林與乖乖的跨界合作，成功把文化符號轉化為兼具實用性與話題性的生活小物，也成為社群討論的可愛亮點。 乖乖發財金巾。全聯/提供