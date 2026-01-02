麥當勞史上最大「Big Arch霸牛堡」 台灣為亞洲首發 這天起限定登場

全球麥當勞持續深耕牛肉市場，且近年消費者洞察發現，顧客對於「更大份量的漢堡」的需求持續上升。為此，全球麥當勞總部研發出麥當勞有史以來最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，雙手拿起就能感受到前所未有的紮實份量，自2024年開始陸續在加拿大、德國等國家登場，推出後備受顧客喜愛。延續全球市場的亮眼表現，「Big Arch霸牛堡」亞洲首發，1月7日起至1月27日（或售完為止），率先登陸台灣麥當勞。

「Big Arch霸牛堡」以獨特芝麻奇亞籽麵包搭配雙層重磅的四盎司安格斯牛肉、三片白切達吉事、全新酥脆炸洋蔥與新鮮切絲洋蔥，再淋上全新獨家的Big Arch霸牛醬，多層次美味與超狂份量打造成漢堡界的「飢餓首選」。此外，台灣麥當勞更讓爽度再升級，只要購買「Big Arch霸牛堡」任一套餐，即加碼送4塊麥克鷄塊，活動期間更同步推出「霸牛堡分享盒」雙人超值組合。

同時，為了滿足台灣消費者對於芋頭甜點的喜愛，麥當勞推出全新芋頭點心「麥芋球」！自1月7日起至1月27日（或售完為止）期間限定販售，嚴選台灣在地食材─來自大甲的芋頭製作，外層金黃香脆、內餡綿密滑順，每一口都是滿滿的芋泥濃郁香氣，歡迎芋頭控嚐鮮。

從經典大麥克到四盎司牛肉堡系列，麥當勞持續深耕牛肉漢堡市場 ，不斷推出多樣化的美式漢堡滿足老饕的味蕾。為回應全球消費者對於大份量漢堡的需求，麥當勞隆重推出「Big Arch霸牛堡」。自2024年起，加拿大、德國與澳洲等國家相繼推出後，憑藉其優異的市場表現，「Big Arch霸牛堡」亞洲首發將率先登陸台灣麥當勞。「Big Arch霸牛堡」自1月7日起至1月27日（或售完為止），以麥當勞史上最大份量規格重磅打造，堪稱牛肉漢堡界的霸王。

不只份量十足，更是美味十足！「Big Arch霸牛堡」以獨特芝麻奇亞籽麵包，嚴選厚實多汁、牛香四溢的雙層重磅四盎司安格斯牛肉，搭配三片奶香濃郁的的白切達吉事、新鮮爽脆生菜與酸黃瓜，再加上金黃酥脆的炸洋蔥與新鮮洋蔥絲，帶來多重層次的驚喜口感，最後淋上獨家Big Arch霸牛醬汁，絲滑濃郁，融合奶油、黃芥末與酸黃瓜的香氣，酸甜交織，完美襯托出牛肉的風味。

無論是加班後的飢腸轆轆，或是運動後想要大吃一頓，麥當勞「Big Arch霸牛堡」都能夠滿足你的胃，牛肉漢堡鐵粉千萬別錯過這個難得的機會。凡購買「Big Arch霸牛堡」任一套餐，再加碼送四塊麥克鷄塊，讓你吃得更盡興！同時，麥當勞推出期間限定的「Big Arch霸牛堡分享盒」，一次集結Big Arch霸牛堡、勁辣鷄腿堡、20塊麥克鷄塊與大薯，無論是家庭聚餐、朋友歡聚或是辦公室揪團訂餐，都是最佳選擇。

冬季正是芋頭最香甜綿密的季節！繼日前推出即引發熱潮的台式點心五七地瓜球後，麥當勞再度使用台灣在地食材研發，打造全新台味點心「麥芋球」，自1月7日起至1月27日（或售完為止）首度登場。「麥芋球」嚴選來自台灣在地大甲的芋頭製作，外酥內綿，香氣四溢。鬆軟甜香的芋泥，搭配酥炸的外皮，咬下瞬間酥香好入口，外層金黃香脆、內餡綿密滑順，甜度恰到好處不膩口，讓芋頭控一試成主顧，「芋」罷不能！「麥芋球」一份5入，不管是當作餐後點心吃上幾顆，或是午後時光的下午茶點心，都非常合適，芋頭控千萬別錯過。