拿坡里迎新春 3烤雞+3炸雞特價199元、一次享炸烤雙享組合

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
拿坡里新年雞省開跑-3烤雞+3炸雞特價199元，炸烤雙享4折起。三商餐飲/提供
拿坡里新年雞省開跑-3烤雞+3炸雞特價199元，炸烤雙享4折起。三商餐飲/提供

迎接新年與農曆春節前的聚餐旺季，三商餐飲（7705）旗下拿坡里披薩．炸雞推出期間限定的「雞省炸烤雙享」優惠活動，自即日起至2月4日止，全台139間門市同步適用，內用與外帶皆可享有折扣，搶攻年節前後的外食與聚餐商機。

拿坡里表示，本次活動主打「炸烤一次滿足」的產品策略，推出入門必點的「3烤雞＋3炸雞」雙享組合，內用或外帶特價199元，折扣約4折起。該組合內容為義式炸雞3塊搭配普羅旺斯烤雞3塊，原價390元，一次即可品嚐酥脆炸雞與入味烤雞，無論個人用餐加一道主菜，或小型聚餐分食，都相當合適。

因應年節圍爐與親友聚會需求，拿坡里也同步推出「新春烤雞盛宴」分享組合，內含烤雞6塊，並加贈新品山賊烤雞翅3塊，原價585元，內用或外帶特價269元。業者指出，該組合搭配披薩點購，更能提升分享樂趣，是春節家庭聚餐提升豐盛度的主打選項。此外，三商 i 美食會員也可透過領券方式，再享259元的專屬優惠。

為吸引消費者嚐鮮，拿坡里也推出山賊烤雞翅的加購方案。凡購買任一餐點，即可加購山賊烤雞翅4塊，內用或外帶加購價99元，原價260元，以低門檻方式提供新口味體驗，適合下午茶或點心時段加購。業者說明，山賊烤雞翅以醬油為基底，搭配獨家香料醃漬，經慢火烘烤後香氣滲入雞肉纖維，呈現鹹甜濃郁、層次分明的風味，是拿坡里主打的烤雞新品之一，也為炸、烤雙享組合增添更多選擇。

