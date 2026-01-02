2026新年王品雙品牌開運加菜 西堤起司雙拼、陶板屋天婦羅限時送

迎接2026年新年到來，王品集團旗下兩大國民品牌「西堤牛排」與「陶板屋」同步推出開運新春活動，從餐桌到紅包袋全面升級，為歲末聚餐與新年團圓增添好兆頭。

即日起至2月28日止，民眾到全台「西堤牛排」內用2客經典套餐，出示指定活動畫面，即可獲得「起司雙拼」1份；「陶板屋」則於同一期間推出雙人套餐加碼活動，內用2客套餐即可招待「酥炸天婦羅拼盤」，以實在好菜回饋新春聚餐客群。

西堤今年與百萬人氣插畫家「掰掰啾啾」合作，將可愛角色融入官網、社群與實體活動，打造充滿年味的用餐氛圍。活動期間不限平假日，凡內用2客經典套餐並出示活動畫面，即可品嚐濃郁起司醬搭配帕瑪森乾酪的「起司雙拼」，為餐桌增添雙倍幸福感。

此外，1月31日至2月19日期間，到全台西堤內用消費，每桌可獲得1組「奧樂雞」聯名馬年紅包袋，內含紅包袋與貼紙，並加贈「英式炸魚兌換券」1張，可於2月22日至4月30日期間兌換使用，數量有限，送完為止。

在「陶板屋」方面，近期推出全新主餐「和牛漢堡排佐炙烤牛排」，結合厚實多汁的漢堡排與炙烤牛排，搭配主廚特製紅醬，成為新春檔期主打菜色。即日起至2月28日，憑指定活動畫面內用2客套餐，即可招待「酥炸天婦羅拼盤」，一次品嚐唐揚雞與鮮魚的金黃酥香；再加碼消費滿千元，即可獲得限量「金黃酥炸魷魚」兌換券1張，於3月1日至4月30日期間回店兌換。

春節期間，陶板屋也首度攜手插畫家「就是醬子，喵！」推出招財紅包袋，1月23日至2月13日內用消費即可獲得限量聯名紅包袋組，內含招財貓紅包袋與魷魚兌換券，為新年討個好彩頭。（相關活動詳情以西堤牛排與陶板屋官方網站公告為準） 陶板屋指定活動畫面。圖／王品集團提供 自即日起至2月28日期間，憑官網或官方粉絲團指定活動畫面，到全台「陶板屋」內用消費2客套餐，每桌即招待「酥炸天婦羅拼盤」1份。圖／王品集團提供 西堤牛排聯名活動畫面。圖／王品集團提供 即日起至2月28日期間，到全台「西堤」享用2客經典套餐，出示可愛「奧樂雞」聯名活動畫面，就贈「起司雙拼」1份。圖／王品集團提供