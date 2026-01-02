快訊

王夢麟酒駕遭逮！ 女兒怒發聲：完全無法原諒

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

聽新聞
0:00 / 0:00

2026新年王品雙品牌開運加菜 西堤起司雙拼、陶板屋天婦羅限時送

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
西堤牛排與百萬人氣插畫家「掰掰啾啾」合作，推出品牌專屬馬年紅包袋組，數量有限，送完為止。圖／王品集團提供
西堤牛排與百萬人氣插畫家「掰掰啾啾」合作，推出品牌專屬馬年紅包袋組，數量有限，送完為止。圖／王品集團提供

迎接2026年新年到來，王品集團旗下兩大國民品牌「西堤牛排」與「陶板屋」同步推出開運新春活動，從餐桌到紅包袋全面升級，為歲末聚餐與新年團圓增添好兆頭。

即日起至2月28日止，民眾到全台「西堤牛排」內用2客經典套餐，出示指定活動畫面，即可獲得「起司雙拼」1份；「陶板屋」則於同一期間推出雙人套餐加碼活動，內用2客套餐即可招待「酥炸天婦羅拼盤」，以實在好菜回饋新春聚餐客群。

西堤今年與百萬人氣插畫家「掰掰啾啾」合作，將可愛角色融入官網、社群與實體活動，打造充滿年味的用餐氛圍。活動期間不限平假日，凡內用2客經典套餐並出示活動畫面，即可品嚐濃郁起司醬搭配帕瑪森乾酪的「起司雙拼」，為餐桌增添雙倍幸福感。

此外，1月31日至2月19日期間，到全台西堤內用消費，每桌可獲得1組「奧樂雞」聯名馬年紅包袋，內含紅包袋與貼紙，並加贈「英式炸魚兌換券」1張，可於2月22日至4月30日期間兌換使用，數量有限，送完為止。

在「陶板屋」方面，近期推出全新主餐「和牛漢堡排佐炙烤牛排」，結合厚實多汁的漢堡排與炙烤牛排，搭配主廚特製紅醬，成為新春檔期主打菜色。即日起至2月28日，憑指定活動畫面內用2客套餐，即可招待「酥炸天婦羅拼盤」，一次品嚐唐揚雞與鮮魚的金黃酥香；再加碼消費滿千元，即可獲得限量「金黃酥炸魷魚」兌換券1張，於3月1日至4月30日期間回店兌換。

春節期間，陶板屋也首度攜手插畫家「就是醬子，喵！」推出招財紅包袋，1月23日至2月13日內用消費即可獲得限量聯名紅包袋組，內含招財貓紅包袋與魷魚兌換券，為新年討個好彩頭。（相關活動詳情以西堤牛排與陶板屋官方網站公告為準）

陶板屋指定活動畫面。圖／王品集團提供
陶板屋指定活動畫面。圖／王品集團提供
自即日起至2月28日期間，憑官網或官方粉絲團指定活動畫面，到全台「陶板屋」內用消費2客套餐，每桌即招待「酥炸天婦羅拼盤」1份。圖／王品集團提供
自即日起至2月28日期間，憑官網或官方粉絲團指定活動畫面，到全台「陶板屋」內用消費2客套餐，每桌即招待「酥炸天婦羅拼盤」1份。圖／王品集團提供
西堤牛排聯名活動畫面。圖／王品集團提供
西堤牛排聯名活動畫面。圖／王品集團提供
即日起至2月28日期間，到全台「西堤」享用2客經典套餐，出示可愛「奧樂雞」聯名活動畫面，就贈「起司雙拼」1份。圖／王品集團提供
即日起至2月28日期間，到全台「西堤」享用2客經典套餐，出示可愛「奧樂雞」聯名活動畫面，就贈「起司雙拼」1份。圖／王品集團提供

紅包 西堤 牛排

延伸閱讀

吃全脂起司、鮮奶油能降失智風險？專家籲護腦關鍵仍在這一點

研究揭高脂乳製品能預防失智症？專家建議起司這樣吃比較健康

福勝亭「激安日」來了！「炸雞柳定食」187元開吃 新品「奶油白醬起司豬排丼」嘗鮮抽千元禮券

鈉含量比炸薯條還高 6種常見食物讓你默默超過每日攝取量上限

相關新聞

拿坡里迎新春 3烤雞+3炸雞特價199元、一次享炸烤雙享組合

迎接新年與農曆春節前的聚餐旺季，三商餐飲（7705）旗下拿坡里披薩．炸雞推出期間限定的「雞省炸烤雙享」優惠活動，自即日起...

2026新年王品雙品牌開運加菜 西堤起司雙拼、陶板屋天婦羅限時送

迎接2026年新年到來，王品集團旗下兩大國民品牌「西堤牛排」與「陶板屋」同步推出開運新春活動，從餐桌到紅包袋全面升級，為...

彰化蛋黃酥變花樣！烏魚子、麵茶新口味成隱藏散步甜點

彰化「新口味食品行」蛋黃酥，獲得今年「500甜」肯定，現正值台灣烏魚季旺季，業者也順勢推出烏魚子風味蛋黃酥，此外還與在地...

第二屆「Super Orange超橘派對」1月3日、4日登場！打造人生下半場樂活新提案

由聯合線上舉辦、全台第一個專為45歲以上朋友打造的「Super Orange超橘派對」，將於1月3日、4日在台北松山文創...

2026上班首日「星巴克買一送一」 加油打氣推薦兩選擇

新年開工加油！星巴克在2026年上班的第一天，推出「好友分享日」買一送一活動，為上班族加油打氣。活動日為1/2（五）11...

粉絲敲碗成功！奈良美智攜手乖乖推「聯名款」 首波開賣日曝光

日本知名當代藝術家奈良美智熱愛台灣文化眾所皆知，先前，他曾透露正在考慮攜手國民零食「乖乖」推出聯名款包裝，如今，確定「敲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。