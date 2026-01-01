聽新聞
彰化蛋黃酥變花樣！烏魚子、麵茶新口味成隱藏散步甜點
彰化「新口味食品行」蛋黃酥，獲得今年「500甜」肯定，現正值台灣烏魚季旺季，業者也順勢推出烏魚子風味蛋黃酥，此外還與在地產業合作，研發麵茶風味與豬肉酥風味蛋黃酥，蛋黃酥可蘸醬、灑粉或抹醬，多樣吃法增添趣味，成為店內隱藏版菜單。
「新口味食品行」第二代老闆王裕誠與妻子老鳳婷，2024年在鹿港鎮中山路開設台式咖啡館，希望提供遊客休憩空間，也讓蛋黃酥成為散步美食。去年12月初，他們參加潮流派對「500趴」，推出限量200份「新口味蛋黃酥風味禮盒」，提供三種新吃法，現場熱銷完售，讓團隊信心大增。
老鳳婷是澳門人，她表示，第一次在台灣吃到烏魚子就相當喜歡，因此團隊研發以烏魚子粉作抹醬，並找來鹿港知名「麵麵茶茶」的麵茶粉合作，以及與台灣人熟悉的豬肉酥製作沾醬。她指出，蛋黃酥不適合在紅豆餡中額外包料，因此從麵皮外層創新做變化，讓蛋黃酥跳脫傳統框架。
談到市場競爭，老鳳婷表示，中秋與農曆年是蛋黃酥銷售旺季，但他們希望在平日淡季也能吸引消費者。透過創新口味與趣味吃法，蛋黃酥不再只是節慶甜點，而是全年皆適合品嘗的休閒美食。
