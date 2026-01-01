第二屆「Super Orange超橘派對」1月3日、4日登場！打造人生下半場樂活新提案
由聯合線上舉辦、全台第一個專為45歲以上朋友打造的「Super Orange超橘派對」，將於1月3日、4日在台北松山文創園區5號倉庫盛大回歸，以「穿越時光」為策展主軸，集結時光記憶的主題展覽、深度對談講座、美妝律動體驗活動，還有高人氣的「音圓．超橘卡拉OK大賽」，帶領橘世代跨主題、跨體驗、跨記憶、跨世代，找尋人生下半場的無限可能，成為溫暖而有趣的大人。
第二屆「Super Orange超橘派對」展場利用舊日新聞化為現場裝飾，讓觀展者在穿透記憶的同時，也看見堆疊自身的深刻歲月。在充滿回憶的「穿越時光」主題展覽中，「時光報景區」以不同顏色的透色看板層層排列，展出1990至2025年的娛樂新聞精華；「時光印相區」設有橫跨35年新聞照片的攝影展，現場還可製作專屬「超橘日報明信片」，並欣賞回放老照片的放映秀，讓記憶在光影間慢慢亮起。
活動精心策畫一系列主題講座，包括理財專家施昇輝主講「無『惱』退休理財術」、體適能專家徐棟英主講「核心逆齡節拍超慢跑」、豌豆老公主與歪嘴雞主講「一個人出走的熟齡遊學」、專業彩妝師Vincent老師主講「逆齡美妝穿搭教室」，還有亞洲健康智慧園區創辦人彭培業、資深媒體人蘭萱將針對「人生下半場的理想聚落：養生村×幸福想像」進行對談。熟齡舞蹈教室「舞拾人生」的專業教師及學員也將帶來精采優雅的芭蕾演出。
「Super Orange超橘派對」的壓軸重頭戲，是橘世代歌唱擂台「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽，從初賽脫穎而出的20位素人歌手，將在專業評審團與音樂界重量級嘉賓面前一展好歌喉，喜歡唱歌、聽歌的朋友千萬別錯過，一同感受熟齡世代的魅力與自信。
●「Super Orange超橘派對」活動資訊
日期：2026年1月3日、4日（星期六、日）
時間：11:00～18:00
地點：台北松山文創園區5號倉庫
官網：https://pse.is/8gcegx
