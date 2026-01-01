快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

2026上班首日「星巴克買一送一」 加油打氣推薦兩選擇

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導

新年開工加油！星巴克在2026年上班的第一天，推出「好友分享日」買一送一活動，為上班族加油打氣。活動日為1/2（五）11:00至20:00，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

冷冷的上班日，也有兩款飲品推薦。一是「維也納風香醇那堤」，巧克力與香草馬斯卡彭奶油，帶出順滑口感，也展現咖啡獨特的苦甜風味。另一款「維也納風抹茶那堤」，濃郁抹茶搭配絲滑草馬斯卡彭奶油與香醇牛奶，是一款茶奶甜香的飲品。

優惠活動活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。此外，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

2026第一個上班日，星巴克推買一送一。圖/摘自星巴克粉絲頁
2026第一個上班日，星巴克推買一送一。圖/摘自星巴克粉絲頁

飲料 咖啡 星巴克

延伸閱讀

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

把星巴克當自家公司？ 韓男架「三螢幕」霸佔4人座遭批：去租辦公室

太可愛了！CAFE!N 玩轉英國經典童書《奇先⽣妙⼩姐》打造新年咖啡體驗

喝茶或咖啡哪個對骨骼更好？澳洲研究曝「咖啡喝超過臨界點恐傷骨」

相關新聞

首度攜手2大國際品牌 星宇航空全面升級長程航線機上備品

星宇航空2026年起首度攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，推出全新頭等艙、商務艙睡衣，...

2026上班首日「星巴克買一送一」 加油打氣推薦兩選擇

新年開工加油！星巴克在2026年上班的第一天，推出「好友分享日」買一送一活動，為上班族加油打氣。活動日為1/2（五）11...

粉絲敲碗成功！奈良美智攜手乖乖推「聯名款」 首波開賣日曝光

日本知名當代藝術家奈良美智熱愛台灣文化眾所皆知，先前，他曾透露正在考慮攜手國民零食「乖乖」推出聯名款包裝，如今，確定「敲...

長榮第4代豪經艙「類比商務艙」規格 獲國際航空產業設計獎肯定

長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲頒2025年度TheDesignAir Awards，最佳全新豪華經濟艙（Best New ...

年菜不只拚澎湃 金湖飯店、光華園一個拚彈性、一個賣思念

農曆年節將至，金門餐飲業者紛紛端出特色年菜搶攻圍爐商機。金湖飯店與去年6月才開幕的金門光華園餐廳，今年不約而同推出年菜方...

《白雪公主》真人版、《動物方程式2》引爆熱潮！迪士尼熱門話題一次看

迪士尼為何能持續引領流行？主題樂園朝聖、限量周邊搶購，到沉浸式體驗，包辦粉絲生活的多個場景。近一年相關網路聲量更衝破 120 萬筆，討論熱度居高不下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。