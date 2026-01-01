2026上班首日「星巴克買一送一」 加油打氣推薦兩選擇

新年開工加油！星巴克在2026年上班的第一天，推出「好友分享日」買一送一活動，為上班族加油打氣。活動日為1/2（五）11:00至20:00，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

冷冷的上班日，也有兩款飲品推薦。一是「維也納風香醇那堤」，巧克力與香草馬斯卡彭奶油，帶出順滑口感，也展現咖啡獨特的苦甜風味。另一款「維也納風抹茶那堤」，濃郁抹茶搭配絲滑草馬斯卡彭奶油與香醇牛奶，是一款茶奶甜香的飲品。

優惠活動活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。此外，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。 2026第一個上班日，星巴克推買一送一。圖/摘自星巴克粉絲頁