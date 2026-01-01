聽新聞
0:00 / 0:00
2026上班首日「星巴克買一送一」 加油打氣推薦兩選擇
新年開工加油！星巴克在2026年上班的第一天，推出「好友分享日」買一送一活動，為上班族加油打氣。活動日為1/2（五）11:00至20:00，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
冷冷的上班日，也有兩款飲品推薦。一是「維也納風香醇那堤」，巧克力與香草馬斯卡彭奶油，帶出順滑口感，也展現咖啡獨特的苦甜風味。另一款「維也納風抹茶那堤」，濃郁抹茶搭配絲滑草馬斯卡彭奶油與香醇牛奶，是一款茶奶甜香的飲品。
優惠活動活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。此外，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言