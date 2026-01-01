聽新聞
0:00 / 0:00
粉絲敲碗成功！奈良美智攜手乖乖推「聯名款」 首波開賣日曝光
日本知名當代藝術家奈良美智熱愛台灣文化眾所皆知，先前，他曾透露正在考慮攜手國民零食「乖乖」推出聯名款包裝，如今，確定「敲碗成功」，奈良美智在新的一年開始貼文驚喜宣布，確定將於農曆年前開賣，立刻引發粉絲熱議！
奈良美智這幾年時常造訪台灣，他會跟你我一樣，穿著「藍白拖」坐在路邊品嘗小吃，也曾造訪離島及原鄉，深入了解台灣的風土民情。他也曾在受訪時表示：「台灣已經變成我日常生活的一部分」。2025年，奈良美智不僅在台灣各地舉辦《跟著朦朧潮濕的一天去旅行 》巡迴展，也在台北華山文創園區展出個人攝影作品，都獲得粉絲廣大迴響。
稍早，奈良美智在新的一年貼文宣布，「久等囉！台灣國民級零食將於農曆年前，在嘉義先行開賣；農曆年後就會開放線上預購！」。該貼文一出，立刻引來上萬粉絲留言按讚並表示：「天啊我要瘋掉！」、「這不行，買了怎捨得吃？」，還有人說「以後拜綠乖乖就用這版啦！」
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言