粉絲敲碗成功！奈良美智攜手乖乖推「聯名款」 首波開賣日曝光

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
奈良美智攜手國民零食「乖乖」推出聯名款包裝。圖/摘自奈良美智Threads
奈良美智攜手國民零食「乖乖」推出聯名款包裝。圖/摘自奈良美智Threads

日本知名當代藝術家奈良美智熱愛台灣文化眾所皆知，先前，他曾透露正在考慮攜手國民零食「乖乖」推出聯名款包裝，如今，確定「敲碗成功」，奈良美智在新的一年開始貼文驚喜宣布，確定將於農曆年前開賣，立刻引發粉絲熱議！

奈良美智這幾年時常造訪台灣，他會跟你我一樣，穿著「藍白拖」坐在路邊品嘗小吃，也曾造訪離島及原鄉，深入了解台灣的風土民情。他也曾在受訪時表示：「台灣已經變成我日常生活的一部分」。2025年，奈良美智不僅在台灣各地舉辦《跟著朦朧潮濕的一天去旅行 》巡迴展，也在台北華山文創園區展出個人攝影作品，都獲得粉絲廣大迴響。

稍早，奈良美智在新的一年貼文宣布，「久等囉！台灣國民級零食將於農曆年前，在嘉義先行開賣；農曆年後就會開放線上預購！」。該貼文一出，立刻引來上萬粉絲留言按讚並表示：「天啊我要瘋掉！」、「這不行，買了怎捨得吃？」，還有人說「以後拜綠乖乖就用這版啦！」

日本知名藝術家奈良美智相當熱愛台灣文化。圖/摘自奈良美智特展
日本知名藝術家奈良美智相當熱愛台灣文化。圖/摘自奈良美智特展
奈良美智攜手國民零食「乖乖」推出聯名款包裝。圖/摘自奈良美智Threads
奈良美智攜手國民零食「乖乖」推出聯名款包裝。圖/摘自奈良美智Threads

