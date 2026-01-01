首度攜手2大國際品牌 星宇航空全面升級長程航線機上備品

星宇航空2026年起首度攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包，讓旅客在3萬英尺高空，也能感受時尚、從容與舒適。

星宇航空今年1月1起，頭等艙旅客將迎來全新HUNTSMAN聯名機上家居服。創立於1849年的HUNTSMAN，是英國頂級訂製西服的經典代表，曾透過電影「金牌特務」中經典的訂製西服與電影場景呈現在全球觀眾眼前，成為當代英國紳士美學的重要象徵。

本次家居服設計將品牌標誌性的千鳥格紋融入服裝與外層布套，並以鈕扣信封式包裝呈現，展現內斂而優雅的英倫紳士美學，凸顯精緻質感，也呼應星宇航空頭等艙為旅客量身打造的尊榮體驗。

商務艙家居服則攜手英國時尚品牌Paul Smith，本次設計特別選用其標誌性的彩色線條元素，細緻運用於上衣腰身兩側、褲頭抽繩以及家居服包裝布套等細節，低調展現品牌識別度，同時兼顧舒適與實穿性。

為歡慶鳳凰城航線啟航，Paul Smith聯名家居服將於2026年1月15日首航日起，率先於該航線供應，並預計於1月底起，全面使用於各長程航線。

今年4月起，頭等艙與商務艙化妝室備品也將導入全新專屬香氛系列「Inspired by THREE」，由日本知名天然保養品牌THREE擔任香氛基調設計，THREE自2025年起即為星宇航空商務艙過夜包合作品牌，深受旅客好評，並榮獲國際航空備品獎項Travel Plus Airline Amenity Awards肯定。

而深受旅客喜愛的豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包，也規畫於2026年2月底全新改版。此次設計以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系，將SMILEY所象徵的正向能量與樂觀精神融入旅途細節。

同時，自2026年1月1日起，豪經艙將提供與台灣知名寢具品牌「眠豆腐」聯名枕套，提供旅客更放鬆、紓壓的乘坐體驗；全新設計的豪華經濟艙專屬拖鞋也將於1月起陸續更新，提升長時間搭乘時的整體舒適感。

此外，為提升經濟艙長程航線的整體搭乘感受，星宇航空也規畫今年4個中推出全新升級的經濟艙過夜包，布料全面採用100%回收材質製作，將永續理念落實於旅行之中。外袋也針對去程與回程設計不同款式，增加收藏樂趣。此次還加入護唇膏，提升旅途中實用性。

護唇膏採用英國香氛與生活風格品牌Urban Apothecary，其香調細緻且原料天然，備受全球高端旅宿及精品品牌青睞，星宇航空選用經典香氣Oudh Geranium（沉香天竺葵），將為長途飛行增添一抹沉穩舒心的氣息。

星宇航空頭等艙家居服與英國頂級訂製西服品牌HUNTSMAN合作，是英國貴族的首選。圖／星宇航空提供 經濟艙自2026年4月中推出全新升級的經濟艙過夜包，外袋也針對去程與回程設計不同款式，此次還加入Urban Apothecary護唇膏，為長途飛行增添一抹沉穩舒心的氣息。圖／星宇航空提供 本次商務艙家居服設計特別選用Paul Smith標誌性的彩色線條元素，細緻運用於上衣腰身兩側、褲頭抽繩以及家居服包裝布套等細節，低調展現品牌識別度，同時兼顧舒適與實穿性。圖／星宇航空提供 商務艙家居服攜手英國時尚品牌Paul Smith，為長途飛行注入輕鬆且富有品味的時尚氛圍。圖／星宇航空提供 豪華經濟艙提供與台灣知名寢具品牌「眠豆腐」聯名枕套，提供旅客更放鬆乘坐體驗。圖／星宇航空提供 深受旅客喜愛的豪華經濟艙SMILEY 聯名過夜包也規畫今年2月底迎來全新改版。此次設計以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系。圖／星宇航空提供