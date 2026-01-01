8年沙鍋魚頭戰火落幕 熄燈嘉市陳聰明店由這家店接棒掀排隊熱潮

嘉義市排隊人氣店林聰明沙鍋魚頭，成為城市美食品牌，民進黨前嘉市黨部主委陳英華也以「陳聰明砂鍋魚頭」之名投入市場，豎起「不能讓一家獨霸」的看板，讓2家同名店鋒芒相對，話題不斷。去年農曆年前，位在垂楊路陳聰明砂鍋魚頭拉下鐵門，熄燈歇業，引發地方議論。事隔將近1年，謎底終於揭曉。

原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖，上月試營運更在社群掀起熱烈討論，還沒開幕就先轟動」。胖天時3日開幕，團隊表示，經過一段時間試營運調整，將以更成熟的產品內容與更完整的服務樣貌與消費者見面。

試營運之所以獲得好評，關鍵在團隊堅持「留住時間，也留住好味道」的品牌精神，從食材挑選、製作流程、包裝設計，到門市空間細節與動線優化，處處展現對品質與顧客感受的用心。品牌主打手工甜甜圈與養生麵包，其中最受矚目的明星商品，是結合嘉義縣知名農產「極光哈蜜瓜」生甜甜圈。

胖天時與在地小農合作，選用同品種的卡蜜拉哈蜜瓜製成果泥，融入滑順卡士達內餡，再搭配大塊極光哈蜜瓜果肉，口感層次豐富，經常一出爐就秒殺。養生麵包系列每日現烤、選用天然食材，讓美味與安心並存。胖天時表示，希望不只是一家烘焙店，更是能陪伴日常、傳遞溫暖存在。後天開幕安排舞獅、樂團演出及剪綵儀式，象徵品牌啟程。隨著新品牌進駐，宣告延燒多年「林聰明與陳聰明」之爭畫下句點，垂楊路老店原址迎來全新世代與風景。 原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供 原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供 原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供 胖天時與在地小農合作，選用同品種的卡蜜拉哈蜜瓜製成果泥，融入滑順卡士達內餡，再搭配大塊極光哈蜜瓜果肉，口感層次豐富，經常一出爐就秒殺。圖／胖天時提供