快訊

故宮百年／傅斯年從美國買方搶回 「夨令方尊」大有來頭

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

聽新聞
0:00 / 0:00

8年沙鍋魚頭戰火落幕 熄燈嘉市陳聰明店由這家店接棒掀排隊熱潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供
原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供

嘉義市排隊人氣店林聰明沙鍋魚頭，成為城市美食品牌，民進黨前嘉市黨部主委陳英華也以「陳聰明砂鍋魚頭」之名投入市場，豎起「不能讓一家獨霸」的看板，讓2家同名店鋒芒相對，話題不斷。去年農曆年前，位在垂楊路陳聰明砂鍋魚頭拉下鐵門，熄燈歇業，引發地方議論。事隔將近1年，謎底終於揭曉。

原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖，上月試營運更在社群掀起熱烈討論，還沒開幕就先轟動」。胖天時3日開幕，團隊表示，經過一段時間試營運調整，將以更成熟的產品內容與更完整的服務樣貌與消費者見面。

試營運之所以獲得好評，關鍵在團隊堅持「留住時間，也留住好味道」的品牌精神，從食材挑選、製作流程、包裝設計，到門市空間細節與動線優化，處處展現對品質與顧客感受的用心。品牌主打手工甜甜圈與養生麵包，其中最受矚目的明星商品，是結合嘉義縣知名農產「極光哈蜜瓜」生甜甜圈。

胖天時與在地小農合作，選用同品種的卡蜜拉哈蜜瓜製成果泥，融入滑順卡士達內餡，再搭配大塊極光哈蜜瓜果肉，口感層次豐富，經常一出爐就秒殺。養生麵包系列每日現烤、選用天然食材，讓美味與安心並存。胖天時表示，希望不只是一家烘焙店，更是能陪伴日常、傳遞溫暖存在。後天開幕安排舞獅、樂團演出及剪綵儀式，象徵品牌啟程。隨著新品牌進駐，宣告延燒多年「林聰明與陳聰明」之爭畫下句點，垂楊路老店原址迎來全新世代與風景。

原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供
原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供
原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供
原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供
原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供
原陳聰明砂鍋魚頭店址，並非由林聰明接手，而是由一群年輕人組成的烘焙品牌「胖天時」團隊進駐，店面後天開幕，試營運期間便吸引大批民眾排隊朝聖。圖／胖天時提供
胖天時與在地小農合作，選用同品種的卡蜜拉哈蜜瓜製成果泥，融入滑順卡士達內餡，再搭配大塊極光哈蜜瓜果肉，口感層次豐富，經常一出爐就秒殺。圖／胖天時提供
胖天時與在地小農合作，選用同品種的卡蜜拉哈蜜瓜製成果泥，融入滑順卡士達內餡，再搭配大塊極光哈蜜瓜果肉，口感層次豐富，經常一出爐就秒殺。圖／胖天時提供

品牌 團隊 林聰明

延伸閱讀

陪伴政大40年「今日書局」2025年底熄燈 師生不捨：青春記憶畫句點

連江縣跨年晚會 千人不畏寒風排隊拚抽機車

嘉市中山路封街辦跨年市集 串連文化路夜市湧入數萬人潮

嘉市明晚才跨年今天已有粉絲卡位 究竟為誰？

相關新聞

《白雪公主》真人版、《動物方程式2》引爆熱潮！迪士尼熱門話題一次看

迪士尼為何能持續引領流行？主題樂園朝聖、限量周邊搶購，到沉浸式體驗，包辦粉絲生活的多個場景。近一年相關網路聲量更衝破 120 萬筆，討論熱度居高不下。

8年沙鍋魚頭戰火落幕 熄燈嘉市陳聰明店由這家店接棒掀排隊熱潮

嘉義市排隊人氣店林聰明沙鍋魚頭，成為城市美食品牌，民進黨前嘉市黨部主委陳英華也以「陳聰明砂鍋魚頭」之名投入市場，豎起「不...

穿越埃及 遨遊古文明

有行旅「穿越千年的古埃及畫卷 尼羅河地中海交響樂章」開羅包機直飛阿布辛貝，欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀，乘頂級豪華尼...

滿額送「整盒北海道海膽、10公升啤酒」！4大餐飲品牌新年享優惠

瞄準企業尾牙、部門聚餐與親友歡聚的需求，橘焱胡同集結旗下「星胡同」、「胡同燒肉」、「四代目菊川」與「一幻」等四大品牌，同...

回望2025消費疲軟下的精品變革 設計師大換血是否能迎來曙光？

2025年全球奢精品市場仍延續疫後的明顯疲軟，主要因素包括物價高、消費信心不足導致的消費者壓力，以及高端品牌創新疲弱或或...

當大師遇上酒香！畢卡索光影展揭幕 買指定SPEY酒款送門票再抽大獎

深信釀酒即藝術的詩貝（SPEY）威士忌，以「The Spirit of Art」為名，攜手主辦單位翡冷翠文創，獨家呈獻台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。