影／好另類！大人小孩這樣跨過「年」 互相說新年快樂

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區今天凌晨有另類跨年方式，大人小孩跨過「年」字。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
台中市豐原區今天凌晨有另類跨年方式，大人小孩跨過「年」字。圖／豐原區翁子里長連佳振提供

台中市豐原區今天凌晨有另類跨年方式， 大人小孩跨過寫有「年」字紙箱，互相說新年快樂；豐原區翁子里長連佳振說，這種跨年方式很特別，天冷不需人擠人到跨年晚會現場，也能和親朋好友一起倒數說新年快樂。

翁子里長連佳振表示，昨晚眾人在台中市葫蘆墩觀光發展協會理事長李式庸住處的戶外停車場，準備簡單的跨年方式，當今天凌晨零時將到時，地面放上寫有「年」字的紙箱，等一起倒數到零時，大人小孩依序跨過「年」字，互相說新年快樂。

當眾人在空地跨「年」時，一旁高樓頂樓有一群人在欣賞遠處的跨年晚會煙火，樓上和樓下民眾一起用手機電燈互相照映揮舞，也互道新年快樂。

台中市豐原區今天凌晨有另類跨年方式，大人小孩跨過「年」字。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
台中市豐原區今天凌晨有另類跨年方式，大人小孩跨過「年」字。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
台中市豐原區今天凌晨有另類跨年方式，大人小孩跨過「年」字。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
台中市豐原區今天凌晨有另類跨年方式，大人小孩跨過「年」字。圖／豐原區翁子里長連佳振提供

