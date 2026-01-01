《白雪公主》真人版、《動物方程式2》引爆熱潮！迪士尼熱門話題一次看

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

迪士尼不只是一個品牌，更是大家共同擁有的魔法語言。小時候，有人迷戀米奇米妮的經典笑容、有人沉醉在《冰雪奇緣》的冰雪魔法裡，也有人在放學後重播一遍迪士尼動畫才肯乖乖寫作業。鉛筆盒貼滿角色貼紙、書包掛著一串吊飾，那就是童年最閃亮的收藏。

等到我們都長大成人，這份喜歡不僅沒被時間磨淡，反而一路升級成「大人的消費性浪漫」。除了衝影城觀賞最新迪士尼電影，還會特別安排出國去迪士尼樂園朝聖，只要品牌推出迪士尼系列商品，往往立刻掀起搶購熱潮。「迪士尼」在網路上話題不斷，也讓近一年網路聲量（2024/11/25～2025/11/24）衝破120萬2,204筆。

另外從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看「迪士尼」近一年熱門關鍵字，可以看到樂園、度假區、香港、上海、東京、奧蘭多、巡遊、煙火、郵輪、女裝、裝飾、童鞋、城堡、公主、米奇、米妮、達菲、玩具總動員、電影、動畫、歌曲、沉浸式等字詞。

從樂園攻略、動畫電影到周邊商品，這些都是網友永遠聊不完的話題。準備好了嗎？讓小編帶你一起深入迪士尼的魔法宇宙！

關鍵字1｜樂園、香港、上海、東京、奧蘭多、巡遊、煙火、郵輪

翻攝FB／Disney Cruise Line

你去過哪些迪士尼樂園呢？全世界共有6座迪士尼度假區，包含香港、上海、東京、巴黎、加州及奧蘭多，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的亞斯島目前則在籌劃階段。來到迪士尼樂園，除了遊玩設施，花車遊行、煙火秀也是必看節目，例如香港迪士尼的「迪士尼好友巡遊派對」，邀請人氣角色登上11輛全新花車，也成為近年網路討論焦點。

想要有不同玩法，參加迪士尼遊輪行程也是不錯的方式！從房間、中庭、餐廳到表演活動、遊樂設施都給你滿滿迪士尼元素，轉個彎還有可能巧遇迪士尼人偶跟你近距離互動，留下專屬於海上的快樂回憶。

關鍵字2｜女裝、裝飾、童鞋

gozo提供

gozo提供

想隨時隨地沉浸在迪士尼世界，那麼你的衣櫃裡一定要有幾件迪士尼衣服！服飾品牌gozo近期以《白雪公主與七個小矮人》為靈感，不僅延續復古童話森林氛圍，色彩運用帶有懷舊感的中低飽和色系，角色配色鮮明靈動，圖案看起來彷彿躍然「衣」上。

像是「糊塗蛋發呆磨毛寬鬆大學T」擁有米白、深紅、深藍三種顏色，正面印有人氣角色「糊塗蛋」，撞色設計充滿趣味，寬鬆大學T版型結合磨毛坑條材質，更顯穿搭層次感；「害羞鬼立體繡花條絨長袖襯衫」採溫暖條絨材質、寬鬆版型，側邊隱藏害羞鬼立體繡花，袖口還有迪士尼專屬貼布標細節，淺卡其、綠色都值得你擁有。

翻攝gozo官網

翻攝gozo官網

萬年不敗的T恤肯定也要來幾件！「疊疊樂抗菌厚磅寬鬆T恤」有深灰、米黃兩種顏色，七個小矮人以復古風格噴印在衣服上，色彩更加飽滿不褪色，爬線、剪接線配色設計，無論是男孩還是女孩都能穿出自己的風格；下身可以搭配「萬事通繡花直筒顯瘦牛仔褲」，小直筒修長寬褲版型與微彈牛仔面料，經典水洗色加上後口袋藏有萬事通刺繡，誰穿誰可愛！

翻攝IG／@afunnywii

翻攝IG／@afunnywii

藝人八弟（蕭志瑋）近日在IG分享自己心中的「男人最性感時刻」，不只家事一手包辦、出國力大無窮，疼老婆更是直接買全套不手軟。他親自示範gozo迪士尼系列多款單品，包含發現寶石抗菌寬鬆T恤、害羞鬼手繪風抗菌寬鬆T恤及疊疊樂抗菌厚磅寬鬆T恤等，演繹多變又實穿的日常風格。

八弟最後更不忘展現「出門在外什麼都要準備好」的貼心，包包裡滿滿都是迪士尼系列配件，像是just one bite寬條紋跳色圍巾、糊塗蛋立體娃娃吊飾飲料提袋，實用之餘也能替整體造型加分。

翻攝IG／yo_jie_629

翻攝IG／yo_jie_629

網紅紀佑潔也在IG上分享迪士尼系列的三種穿搭方式，其中「疊疊樂抗菌厚磅寬鬆T恤+透膚內搭+萬事通繡花直筒顯瘦牛仔褲」成為她最喜歡的穿搭。gozo迪士尼系列還有其他大學T、POLO衫、襯衫、T恤等款式，糊塗蛋／害羞鬼繡花跳色長襪、OH！撞色長襪、糊塗蛋繡花帆布袋、立體娃娃吊飾飲料提袋等配件，也能為你的迪士尼風穿搭增添亮點。

除了《白雪公主與七個小矮人》，gozo也接續推出以「壞皇后」為主角的迪士尼系列新品。12月9日至明（2026）年1月9日，只要前往gozo指定門市（南港CITYLINK／大江／台茂／巨城），現場消費即可免費體驗《白雪公主與七個小矮人》主題拍貼機一次；加入gozo LINE官方帳號，還能立即領取200元購物金，新朋友首購全館滿額免運。現在馬上到全台26間gozo專櫃、官網、momo、蝦皮等官方線上商城，把喜歡的迪士尼系列商品帶回家吧！

關鍵字3｜城堡、公主、米奇、米妮、達菲、玩具總動員

翻攝FB／Disney Princess

每個人的童年裡肯定都有讓你深深著迷的迪士尼經典角色或場景。《網路溫度計DailyView》曾盤點「迪士尼公主系列角色TOP 10」，前三名依序為《小美人魚》的愛麗兒、《白雪公主》的白雪及《美女與野獸》的貝兒，每位公主擁有各自的角色設定與姿態，令粉絲深陷在夢幻城堡場景與浪漫童話故事中。

除了迪士尼公主之外，米奇、米妮、達菲熊與今年30週年的《玩具總動員》也是近一年網友熱烈討論的角色、主題。不少鄉民曾在PTT迪士尼板上分享最喜愛的角色，「迪士尼的我都愛根本分不出第一名」、「願意當迪士尼的粉絲一輩子，達菲跟雪莉玫真的很Q～」、「愛《玩具總動員》～～每看一次都感動一次」。

關鍵4｜電影、動畫、歌曲

翻攝IG／@disneystudios.tw

喜歡迪士尼的粉絲當然也不能錯過迪士尼影業的電影、動畫和主題歌曲。今年也有許多受到全球矚目與熱議的作品，例如今年《白雪公主》真人版找來拉丁裔女演員瑞秋曾格勒（Rachel Zegler），不過她曾發表不認同白雪公主言論，加上電影七個小矮人角色設定，引發不小爭議。網友表示，「迪士尼可不可以不要再拍真人了」、「她很漂亮啊，只是白雪公主根據原著不是像雪一樣白的皮膚嗎」。

此外，不少網友針對5月上映的《星際寶貝：史迪奇》真人版分享，「演莉羅的小女孩跟史迪奇都好可愛」、「這部電影的成敗，就在於迪士尼要如何用真人版的形式呈現薄荷巧克力冰淇淋男的冰淇淋掉落的那一刻」。還有影迷對於睽違近10年續集的《動物方城市2》寫下觀後感想，「第二集裡面展現很多爬蟲類能力的鏡頭非常酷」、「五月天那首歌我本來以為會突兀，但看完覺得超適合」。

關鍵字5｜沉浸式

野獸國提供

野獸國提供

最後想要感受迪士尼的氛圍，絕對要來場沉浸式體驗！今年8至9月台灣華特迪士尼攜手野獸國，在新光三越台北信義新天地A11、高雄夢時代舉辦沉浸式「皇家公主派對」期間限定店，不僅有夢幻場景可以打卡拍照，還有迪士尼公主系列商品，像是期間限定的《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶側背包、DIY串珠掛件、客製化Royal Princess Party天鵝絨化妝包等，由專屬管家帶給你滿滿情緒價值的互動。

錯過台北、高雄期間限定店也沒關係！今年12月19日至明年1月18日將再次於新光三越台中中港店10樓天空劇場華麗登場，趕快把握機會來到這裡一圓你的公主夢吧！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月25日至2025年11月24日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『迪士尼』相關文本進行分析，調查「網路聲量」（註1）、「熱門關鍵字」（註2）作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

