穿越埃及 遨遊古文明

聯合報／ 本報訊

有行旅「穿越千年的古埃及畫卷 尼羅河地中海交響樂章」開羅包機直飛阿布辛貝，欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀，乘頂級豪華尼羅河河輪，遠眺千年河景，遨遊古帝國文明；登熱氣球迎日出、走訪亞歷山大城、大埃及博物館。13天10夜旅程，3月24日至4月5日。說明會報名：02-8643-3543、8643-3517，瀏覽官網

埃及 博物館 熱氣球

