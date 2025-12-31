滿額送「整盒北海道海膽、10公升啤酒」！4大餐飲品牌新年享優惠

瞄準企業尾牙、部門聚餐與親友歡聚的需求，橘焱胡同集結旗下「星胡同」、「胡同燒肉」、「四代目菊川」與「一幻」等四大品牌，同步推出一系列冬季限定料理與優惠活動，包括消費滿額送9折券、滿額送北海道海膽、和牛菲力牛排等不同方案。

「STAR HUTONG 星胡同」主打創新燒肉結合航線料理概念。冬季推出的全新套餐，由「炙燒和牛塔塔佐海膽」揭開序幕，搭配精選肉品與料理，帶來豐富的體驗，包括有「江戶之星壽喜燒」、「天守牛盛套餐」與「牛氣烘烘套餐」等不同選擇，每套4,680～6,666元。即日起至1月26日止，凡單筆消費滿5,000元，即贈「9折回饋券」1張；消費滿8,888元並完成任務，可再獲得「北海道直送海膽」1盒或「日本和牛菲力牛排」2擇1，價值2,500元。

「胡同燒肉」於歲末檔期推出「滿溢海膽鮭魚卵」、「贅澤海膽丼」、「御作炙燒海膽豚」等3道海膽系新品，皆採每日限量供應。即日起至1月29日，平日周一至周四單筆消費滿3萬元，即可獲贈「10公升桶裝生啤酒」(約20杯)。主打鰻魚丼飯的「四代目菊川」舉辦「鰻滿好運祈福」，即日起至1月31日，單筆消費滿2,000元即可參加「好運鰻滿抽大吉籤」，人人有獎。來自北海道的「一幻拉麵」於歲末推出「真蝦拉麵」，還有信義店限定的「蝦蝦霜淇淋」，另有「炫FOOD雙人餐」。1月31日前，凡單筆消費滿600元即有機會免費吃拉麵。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一幻拉麵推出「真蝦拉麵」。圖／橘焱胡同提供 星胡同即日起推出「江戶之星壽喜燒套餐」。圖／橘焱胡同提供 四代目菊川推出「鰻滿雙人御膳」圖／橘焱胡同提供)

