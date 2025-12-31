回望2025消費疲軟下的精品變革 設計師大換血是否能迎來曙光？

2025年全球奢精品市場仍延續疫後的明顯疲軟，主要因素包括物價高、消費信心不足導致的消費者壓力，以及高端品牌創新疲弱或或漲價幅度過高，這也造就2025年國際精品設計師大風吹的連鎖效應，盼藉此為品牌帶來活力、新鮮感與業績的推動力。

大集團動作頻頻 時尚大牌的新篇章

大型集團動作頻頻，2025年九月的時裝周可以說是一個時裝史上一個重要節點，從Chanel、Dior、Gucci、Balenciaga、Bottega Veneta、Loewe、Versace等眾多品牌（其實時隔兩個月就曝光第二季的Celine理論上也算），都揮別了長期的前任設計師，發表了由新任創意總監掌舵的第一季設計，以與既往截然不同的面貌迎來品牌的新篇章。

設計師大風吹的連鎖效應，主要是因為精品市場在疫情後的明顯疲軟，加上近年全球政治經濟的不穩定。為能刺激消費，有的品牌（如Burberry）重新調整品牌定位與訂價策略，更多的則是在內部人事組織上做出革新以期改換策略，而引領整體風格的設計師無疑是重中之重。對於長期購買同一風格商品的主客戶來說，在一年超過9季的設計中持續保持新鮮感絕非易事。

除此之外，Prada在去年4月宣布收購Versace 100%股份，企業價值約1.25億歐元，此項收購並在9月獲得歐盟批准，12月2日正式完成交易。Prada集團旗下原有都會極簡風格的Prada，以及叛逆甜美懷舊的miu miu兩個品牌，而Versace則是以狂野風格的梅杜莎人頭、浮誇戲劇化狂野印花知名，三個風格殊異的義大利品牌集結，也象徵一個義大利精品集團的全新結成。

設計師改朝換代後 將接受市場檢驗

眾所期待的耳目一新，勢必要揚棄過往熟悉的風格，為了要能在最少失去主顧客支持的狀態下順利完成轉換，各大品牌，無一不卯足勁全力為新設計護航。就以已經率先走了兩場秀的Matthieu Blazy（香奈兒現任藝術總監）來說，他所擅長的是透過工藝與材質來表現服裝的故事性，但是香奈兒長期建構在斜紋軟呢、山茶花等具象符碼上的風格傳統，兩種截然不同的手法確實擦撞出了新的火花，然而從秀後的評論來看，確實也有人感到不適應。

設計師Demna在Gucci的實體首秀仍要等到2026年，但近日兩個小型發表、名為La Famiglia的37套造型，以及由黛咪摩爾主演的Gucci家族影片「The Tiger」皆有不錯迴響。

改朝換代的目的最終目的畢竟是要能賺錢。這批新「家主」所發表的2026春夏系列即將上市、接受市場的第一次檢驗；接下來一兩年之內的銷售成績，無疑是觀察重點。

精品市場2026重心 重回美國市場

香奈兒去年12月才在紐約舉辦了Métiers d'Art工坊系列大秀，不過這還沒完，接下來5月時Dior度假系列將在洛杉磯亮相、Gucci和Louis Vuitton的最新系列將於紐約市揭幕，Moncler更宣布將於名流滑雪勝地阿斯本（Aspen）舉辦首場針對冬季設計的滑雪度假大秀。而趕在2026年到來之際，香奈兒宣布Ayo Edebiri和ASAP Rocky為品牌大使、LV也很快展開與美國女演員Chase Infiniti和Future的新合作，2026年的市場重心在哪裡，看起來非常明顯。

事實上，所有品牌都在積極調整在美版圖；他們不再坐等客人上門，而是主動將最華麗的舞台搬到消費者的家門口。美洲市場之所以成為各大品牌重塑策略、爭奪高淨值客戶的兵家必爭之地，主要也是相較於充滿不確定性的亞洲大環境，美洲市場是相對穩定而具韌性的，例如愛馬仕在第三季的財報中就提到美洲地區有高達13%的年成長，並列出二線城市的專賣店為拓展重點。

景氣下行 預期經典款、基本款成趨勢

美國關稅對於全世界產業尤其瑞士高價鐘表的影響甚鉅，2025年4月美國總統川普對瑞士商品（包含手表）開徵外加31%的額外關稅，並在8月再度調升為39%；11月時包含Rolex、Richemont集團在內的瑞士產業代表前往白宮，雖然此舉並非官方對官方的正式談判行為，但確實此後在11月中旬美國將瑞士關稅調降為15%並追溯生效，網路社群討論此為一次「奢侈外交成功範例」。

美國關稅政策調整，2025年導致經濟下行，第三季後美股表現不佳，連帶全世界精品景氣也受到影響。回顧歷史，景氣下行的年份，經典款、基本款與保守色彩將成趨勢，過度浮誇或戲劇化的設計預計將為退行，整體回歸真實情感、真材實料，或將是2026一整年度的時尚產業趨勢發展。

消費趨向務實 輕奢、機能服飾崛起

消費趨向偏向務實主義，輕奢時尚品牌在2025年正站在一個增長期，有實際的消費需求支撐，消費者更願意投資在「可日常穿搭的質感款式」。另外，Z世代、千禧世代族群對消費更有自我主張，更注重長期主義、用途與個性化，這也體現在像是The Row、COS、Ralph Lauren、Loewe、Coach、Longchamp等靜奢、輕奢或中價位精品在社群討論度持續熱絡。

當民眾對生活與精神的追求大於物質時，其實也造就運動、戶外品牌持續成長活絡，全球戶外與運動服飾市場保持穩健成長，未來數年仍然保持穩定擴張的節奏，主要動力包括消費者健康意識提高、運動已成為日常習慣、嚮往戶外大自然等，隨著「健康生活與運動日常化」持續增長。

加上戶外機能服飾也擁抱時尚潮流，除了設計從早期的純粹機能，到現在設計輪廓走向街頭時髦，戶外品牌與時尚品牌兩者的跨界合作頻繁，讓戶外品牌早已從圈內小眾走向大眾日常並受到年輕世代喜愛。

隨著韓流與K-POP襲捲全球，2025年也是韓系流行品牌大舉登台展店的年度，包括CARLYN、emis、SATUR、Mark Gonzales、COVERNAT、Wacky WiLLY、STAND OIL、ooowl等韓國流行品牌、街頭潮牌，都在台灣主要商圈與百貨遍地開花。 Gucci所屬Kering集團多個品牌在今年迎接全新創意總監，且首秀口碑反應不素，預計2026將高比例止跌回升、開出紅盤新一年。圖／GUCCI提供 Jonathan Anderson的首個Dior女裝系列。圖／Dior提供 香奈兒藝術總監Matthieu Blazy於巴黎時裝周發表接掌品牌後的首個系列。圖／香奈兒提供 全球戶外與運動服飾市場保持穩健成長，圖為The North Face韓國代言人朴寶劍。圖／摘自IG：thenorthface_kr Z世代、千禧世代族群對消費更有自我主張，更注重長期主義，輕奢時尚正站在一個增長期。圖／摘自IG：Longchamp Coach近年包款設計年輕時髦，獲得Z世代族群的喜愛。圖／摘自IG：Coach Prada完成Versace的併購，象徵一個全新義大利精品集團的正式成形，圖中則為Prada 2026春夏女裝發表。圖／Prada提供

