當大師遇上酒香！畢卡索光影展揭幕 買指定SPEY酒款送門票再抽大獎

深信釀酒即藝術的詩貝（SPEY）威士忌，以「The Spirit of Art」為名，攜手主辦單位翡冷翠文創，獨家呈獻台灣首個畢卡索光影展「永恆畢卡索光影藝術展：藝術、繆思與知己」，將於2026年1月1日至4月6日，在中正紀念堂1號展廳盛大登場。展覽透過沉浸式聲光科技，帶領觀眾走進畢卡索跨越時代的創作宇宙，而備受全球藏家推崇的SPEY × PICASSO®聯名威士忌系列，也將化身為「流動的藝術品」，首度完整進駐展區。

為邀請大眾共赴這場跨世紀的光影饗宴，SPEY同步推出期間限定回饋活動。即日起至2026年3月31日，凡購買SPEY × PICASSO®聯名2012「夢」並完成發票登錄，即可獲得展覽門票乙張，並有機會抽中市值53,800元的限量「繆思的禮讚」典藏木盒。

展覽內容橫跨畢卡索一生的重要創作階段，從序區揭開傳奇大師柔軟而真實的內心世界，隨著動線推進，觀眾將走過藍色與粉紅時期的情感流轉，感受立體派誕生時的創作張力。展覽亦透過360度沉浸式劇場，重新演繹畢卡索代表性作品「格爾尼卡（Guernica）」，在光影與聲響交錯中，重現動盪年代的人性吶喊。

然而，最觸動人心的篇章，仍回歸到「愛」。在「七位靈感繆思」展區中，透過影像、物件與敘事鋪陳，細膩描繪情感如何成為畢卡索創作的核心動能，讓觀眾在光影流轉之間，讀懂大師對繆思的深情、迷戀與狂熱。

呼應畢卡索打破常規的精神，SPEY亦於展覽中策畫多項藝術亮點。透過特殊壓克力材質與精準光影折射，畢卡索名作「夢」被解構為立體懸浮裝置，彷彿化為可行走其中的夢境空間。同時，SPEY藝術家培育計畫首位藝術家、國立臺灣師範大學美術學系副教授侯忠穎，也以當代視角重新詮釋「夢」與「三個音樂家」，展現台灣藝術能量與世界大師之間的跨時空對話。

此外，歷時三年完整蒐集的「SPEY×PICASSO®聯名全系列」亦首度完整公開，7款威士忌象徵7位繆思的跨時空聚首，每一瓶皆是時間淬鍊下的藝術結晶，與展覽主題深度呼應。

◎相關資訊：永恆畢卡索光影藝術展：藝術、繆思與知己 ．展出日期：2026年1月1日（四）～2026年4月6日(一) ．展出地點：中正紀念堂1號展廳 ．限定禮遇：凡購買SPEY×PICASSO®聯名系列2012年「夢」乙瓶，即贈送「永恆畢卡索光影藝術展」門票乙張，數量有限，贈完為止

