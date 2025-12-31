聽新聞
Dior x LINE FRIENDS免費LINE貼圖限時下載！頂級奢華保養組元旦開賣
2026年開年，迪奧（DIOR）將於元旦推出全球限量的頂級奢華保養之作：迪奧生命之源臻金醇萃‧2024依肯珍釀版。生命之源（L'Or de Vie）系列是迪奧最頂級的保養系列，採用來自法國頂級莊園的葡萄及萃取技術。三瓶臻金醇萃包括活膚精華露、緊緻精華油、豐盈精華乳，需連續三個月循序使用可達到最佳效果。典藏外盒以依肯經典酒桶為靈感，由義大利穆拉諾玻璃藝術大師Salviati以傳承百年的技術手工打造，亦是值得珍藏的瑰麗藝品。
而Dior台灣LINE官方帳號，也在歲末之際推出Dior x LINE FRIENDS限定貼圖，即日起至2026年1月21日加入Dior LINE官方帳號，即可免費下載。貼圖靈感取自創意總監Jonathan Anderson設計的首個夏季系列，LINE FRIENDS角色搶先穿上Dior全新造型，化身超萌動態貼圖登場，除了HELLO、OK、BYEBYE等日常用語，也有新年快樂等慶祝新年的實用祝賀用語。
FB留言