Dior x LINE FRIENDS免費LINE貼圖限時下載！頂級奢華保養組元旦開賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
迪奧生命之源臻金醇萃‧2024依肯珍釀版，30mlX3，14萬5,500元。圖／Dior提供
迪奧生命之源臻金醇萃‧2024依肯珍釀版，30mlX3，14萬5,500元。圖／Dior提供

2026年開年，迪奧（DIOR）將於元旦推出全球限量的頂級奢華保養之作：迪奧生命之源臻金醇萃‧2024依肯珍釀版。生命之源（L'Or de Vie）系列是迪奧最頂級的保養系列，採用來自法國頂級莊園的葡萄及萃取技術。三瓶臻金醇萃包括活膚精華露、緊緻精華油、豐盈精華乳，需連續三個月循序使用可達到最佳效果。典藏外盒以依肯經典酒桶為靈感，由義大利穆拉諾玻璃藝術大師Salviati以傳承百年的技術手工打造，亦是值得珍藏的瑰麗藝品。

Dior台灣LINE官方帳號，也在歲末之際推出Dior x LINE FRIENDS限定貼圖，即日起至2026年1月21日加入Dior LINE官方帳號，即可免費下載。貼圖靈感取自創意總監Jonathan Anderson設計的首個夏季系列，LINE FRIENDS角色搶先穿上Dior全新造型，化身超萌動態貼圖登場，除了HELLO、OK、BYEBYE等日常用語，也有新年快樂等慶祝新年的實用祝賀用語。

Dior x LINE FRIENDS限定貼圖。圖／Dior提供
Dior x LINE FRIENDS限定貼圖。圖／Dior提供

LINE

相關新聞

「黑白大廚2」好感男孫鍾元很會 狂發「女友視角照」太犯規

在Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》第二季中最受矚目的白湯匙「天菜」孫鍾元（Son Jong-won）主廚，在加入...

整理包／4大超商「跨年、元旦限時優惠」一次看！指定咖啡、熱食、暖暖包都入列

迎接跨年夜人潮，4大超商皆於熱點區域門市加強人力與備貨，同時推出多項限時優惠，咖啡飲品、熱食、零食、暖暖包都入列，陪伴消...

當大師遇上酒香！畢卡索光影展揭幕 買指定SPEY酒款送門票再抽大獎

深信釀酒即藝術的詩貝（SPEY）威士忌，以「The Spirit of Art」為名，攜手主辦單位翡冷翠文創，獨家呈獻台...

侯布雄馬年新春禮盒登場 經典甜點加限定新作、詮釋法式新春儀式感

迎接2026農曆新年，侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（LE SALON DE THE／LA BOUTIQUE de Joë...

穿上去整個人就變優雅了！邵雨薇、宋芸樺都著迷的經典蝴蝶結高跟鞋

Vara蝴蝶結源自1978年Fiamma Ferragamo一次偶然的想法，隨著時間的推移，成為FERRAGAMO最珍貴...

