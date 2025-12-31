快訊

侯布雄馬年新春禮盒登場 經典甜點加限定新作、詮釋法式新春儀式感

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點推出全新馬年限定禮盒系列。圖／侯布雄提供
侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點推出全新馬年限定禮盒系列。圖／侯布雄提供

迎接2026農曆新年，侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（LE SALON DE THE／LA BOUTIQUE de Joël Robuchon）推出全新馬年限定禮盒系列，以細膩法式工藝詮釋東方新春的團圓寓意，為歲末年節增添一抹優雅而精緻的儀式感。

本次系列中最受矚目的「金馬迎春雙層禮盒」，以雙層設計象徵團圓與豐盛，將節慶的喜氣與祝福層層收納。禮盒內集結多款深受喜愛的侯布雄經典點心，同時也迎來三款以春節味蕾為靈感全新打造的限定新作。

禮盒中包括以溫潤堅果香氣交織自然果酸的「開心果覆盆子磅蛋糕」，在濃郁與清爽之間取得平衡；結合法式工法與台灣在地食材的「櫻花蝦餅」，酥脆薄餅中釋放出鮮明海味；以及以厚實花生香氣揉合淡雅茶韻的「花生紗布雷」，讓酥鬆口感更添輕盈層次。

從伴手贈禮到團聚時刻的餐後甜點，侯布雄一貫細膩而講究的法式工藝，讓新春甜點不只是味覺享受，更成為值得珍藏的節慶儀式。馬年限定禮盒即日起開放限量預購，至2026年2月7日截止，取貨期間自2026年1月10日起至2月1日止，所有商品皆需於取貨日前7日完成預訂，數量有限，售完為止。此外，即日起至2026年2月2日前完成預購並付款，亦可享有早鳥95折優惠，為迎春送禮提前做好準備。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新年典藏禮盒1,770元。圖／侯布雄提供
新年典藏禮盒1,770元。圖／侯布雄提供
法式風情禮盒820元。圖／侯布雄提供
法式風情禮盒820元。圖／侯布雄提供
金馬迎春雙層禮盒3,920元。圖／侯布雄提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金馬迎春雙層禮盒3,920元。圖／侯布雄提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新年酒禮組 優惠價3,980元（原價5,280元）。圖／侯布雄提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新年酒禮組 優惠價3,980元（原價5,280元）。圖／侯布雄提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

侯布雄 禮盒 甜點

