侯布雄馬年新春禮盒登場 經典甜點加限定新作、詮釋法式新春儀式感
迎接2026農曆新年，侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（LE SALON DE THE／LA BOUTIQUE de Joël Robuchon）推出全新馬年限定禮盒系列，以細膩法式工藝詮釋東方新春的團圓寓意，為歲末年節增添一抹優雅而精緻的儀式感。
本次系列中最受矚目的「金馬迎春雙層禮盒」，以雙層設計象徵團圓與豐盛，將節慶的喜氣與祝福層層收納。禮盒內集結多款深受喜愛的侯布雄經典點心，同時也迎來三款以春節味蕾為靈感全新打造的限定新作。
禮盒中包括以溫潤堅果香氣交織自然果酸的「開心果覆盆子磅蛋糕」，在濃郁與清爽之間取得平衡；結合法式工法與台灣在地食材的「櫻花蝦餅」，酥脆薄餅中釋放出鮮明海味；以及以厚實花生香氣揉合淡雅茶韻的「花生紗布雷」，讓酥鬆口感更添輕盈層次。
從伴手贈禮到團聚時刻的餐後甜點，侯布雄一貫細膩而講究的法式工藝，讓新春甜點不只是味覺享受，更成為值得珍藏的節慶儀式。馬年限定禮盒即日起開放限量預購，至2026年2月7日截止，取貨期間自2026年1月10日起至2月1日止，所有商品皆需於取貨日前7日完成預訂，數量有限，售完為止。此外，即日起至2026年2月2日前完成預購並付款，亦可享有早鳥95折優惠，為迎春送禮提前做好準備。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言