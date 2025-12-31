聽新聞
穿上去整個人就變優雅了！邵雨薇、宋芸樺都著迷的經典蝴蝶結高跟鞋
Vara蝴蝶結源自1978年Fiamma Ferragamo一次偶然的想法，隨著時間的推移，成為FERRAGAMO最珍貴的象徵之一。幾經構思之下，Fiamma Ferragamo最終保留了原型中的羅緞版本，並配上刻有品牌標誌的金屬飾牌。這個蝴蝶結設計迅速成為品牌標誌元素。它不只是一雙鞋，更是永恆女性魅力的象徵，Vara蝴蝶結的每一道摺痕都蘊含品深刻的情感共鳴與工藝精髓。
時至今日，這款經典的蝴蝶結鞋履，從原創的低跟設計、圓潤鞋頭與羅緞蝴蝶結，到如今滿足女性不同喜好與場合的豐富選擇，是兼具優雅、舒適與多樣風格的經典之作。包括女星宋芸樺、林予晞、邵雨薇，都在社群上分享了Vara蝴蝶結鞋履的穿搭，有俐落、有率性、有自在、也有優雅，展現出當代女性在傳統與摩登之間的完美平衡。
