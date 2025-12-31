聽新聞
萬寶龍2026「生肖與符號」系列！赤馬結合書寫 展現文字的內韻活力
萬寶龍以全新「生肖與符號」系列迎接2026馬年之外，並將神話符碼轉化為鋼筆、筆記本、墨水，除延續品牌書寫文化本位，更展現從文字與思潮中湧現的積極活力。
其中馬年限量版512鋼筆的筆蓋選擇Ag 925純銀，並手工鐫刻駿馬搭配祥雲紋飾，創造出騰雲駕霧的動態想像。鍍鉑金筆身靈感源自中國結，象徵了結緣與守護；此外馬年的生日石托帕石則鑲嵌於筆尾，附有守護意涵，限量512數字實為3個阿拉數字8的相乘總和，進而呼應東方文化中8與「發」的諧音聯想，財源廣進。
自鋼筆延伸而來的周邊包含採用皮革與手工製作的馬年筆記本採用皮革手工製作，以鮮明色彩帶來強烈節慶印象，透過文字、手繪、塗鴉、表格，紀錄新一年的思緒計畫。深紅色50ml墨水則延伸東方文化中象徵吉慶與祝福的紅色意涵，無論書寫賀卡、信箋或新年祝福，都能在紙面上留下濃郁而醒目的馬年記號。
「生肖與符號」系列馬年限量版512鋼筆訂價21萬4,300元、全球限量512只，筆記本訂價3,000元、深紅色50ml墨水建議售價則為1,600元。已可洽全台萬寶龍專門店洽詢。
