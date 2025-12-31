整理包／4大超商「跨年、元旦限時優惠」一次看！指定咖啡、熱食、暖暖包都入列

迎接跨年夜人潮，4大超商皆於熱點區域門市加強人力與備貨，同時推出多項限時優惠，咖啡飲品、熱食、零食、暖暖包都入列，陪伴消費者邁向2026年。

●7-ELEVEN

因應今年全台逾20大跨年熱點，7-ELEVEN號召近千家門市、擴增2～5倍的人力、設備、商品備貨，加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品，更動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區，並搶在跨年前夕於八里中山路商圈營運的雙北首間Fresh店型「Fresh橋港門市」，多元複合服務提供IP專區、!+? CAFE RESERVE＋TEA不可思議茶BAR、哈燒專櫃等，還有整合蔬菜水果、冷藏、冷凍等逾百項生鮮類別商品，將於1月3日正式開幕。

跨年夜方便補給的行動美食需求量大，7-ELEVEN於限定交轉、幹道型8間「哈燒專櫃」搶先販售每片重達270公克的「重量級大雞排」，嚴選在地雞胸肉獨家秘製調味，裹上特製炸粉後炸至金黃酥脆，撒上經典的椒鹽調味，帶來熟悉的古早味。同時全台近百家哈燒專櫃門市祭出「炭烤風味大雞腿」、「葡式千層蛋塔」多件優惠活動，跨年與親朋好友共享最划算。

7-ELEVEN推薦「波的多洋芋片茶葉蛋風味」、「波的多洋芋片蔥花蛋風味」等獵奇有趣風味零食全台門市販售，限時2件79折、4件75折。自1月7日起更領先實體通路開賣「多力多滋皮蛋口味玉米片」（1月2日起門市陸續訂貨）。

此外，7-ELEVEN全台逾7,200家門市自2026年1月1日至1月6日推出新年慶優惠活動，購買全店指定商品每滿222元送20元購物金，下次消費即可使用；思樂冰、雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋1月1日皆推出不限支付工具同規格「第二件10元優惠」，哈根達斯也有指定迷你杯任選2件168元優惠。

OPENPOINT APP「行動隨時取」自2026年1月1日至1月5日限時5天推出「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」活動，精選限量組合最低下殺5折起。「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館7歲生日慶活動即日起至2026年1月6日推出「千杯咖啡請你喝」活動，到21家門市出示身分證，且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中一個字，就能免費兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。

●全家便利商店

全家便利商店數百家位於跨年商圈的店舖全力備戰，位於台北101、市政府週邊的一級戰區「全家」建鑫店，今年將再次於店外設置行動販售攤位，提供現做熱食、茶葉蛋、金飯糰、夯蕃薯等輕食，並較平日多準備5倍貨量、動員多達5倍人力和增設至10台收銀機，全力提供順暢的結帳服務。跨年當天適逢大巨蛋舉辦蔡依林演唱會，「全家」大巨蛋店亦備足飲用水、喉糖、熟食區外帶餐盒、發熱衣、暖暖包等，方便歌迷在演唱會散場後繼續轉戰北市跨年晚會。

「全家」推薦現做熱食區「SOHOT炎選」、南洋酸辣燙「馬尚煮」、「Let‘s Café熱飲」，還有I人跨年必備的獨享鍋「海底撈—川味麻辣鍋」，為對應跨年歡聚的大份量需求，「SOHOT炎選」限時推出現烤點心、炸烤物任兩件88折，以及炸物桶8支任選（原味炸棒腿、原味雞腿排、辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅）320元的超值優惠，炸物桶另可以59元加購專為聚會設計的「派對保鮮桶」，更有與日本全家同款的「塔塔醬鱈魚排」；擁有濃郁香氣與酸辣滋味的「馬尚煮」推出「甜玉米起司魚板」、台灣在地生產「特選香菇」，即日起至2026年1月6日享任選4入69元優惠。

「全家」會員APP「隨買跨店取」推出限時元旦好康，即日起至2026年1月1日推出8,888元的超值組合，包括Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、Fami!ce霜淇淋350支等，最低下殺52折；歡慶2026到來，同步推出Let’s Café和Let’s Tea 2,026元組合，品項包括大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯、Let’s Tea 40元系列86杯、Let’s Tea 55元系列62杯、Let’s Tea 65元系列53杯等。2026年1月6日前於實體店舖購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可獲得原價149元的指定哈根達斯雪糕，現省110元。

2026年1月20日前購買指定辣味鮮食，搭配「雪碧」、「雪碧」無糖600ml可省10元，會員同時購買指定辣味鮮食及「雪碧」、「雪碧」無糖，即有機會抽「雪碧600ml一年份300瓶暢飲」、「高爾宣OSN熱辣酷爽應援盒」等豐富獎項。

「全家」minimore甜點再推出大人系口味的「可可生甜甜圈」，售價49元，會員更享有優惠趣買一送一的限量好康優惠券。

●萊爾富

萊爾富今天（12月31日）上午10點起啟動「拆門迎跨年」備戰作業，拆除「信義市府站店」與「信義興隆店」兩家門市自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，擴大出入口動線，同時加派約10倍人力支援。

跨年當天氣溫可能驟降又伴隨降雨，萊爾富推出的「斗篷衣」（特價249元）採用半透明材質，完整展現個人穿搭細節，斗篷衣材質不黏身，長時間穿著也能保持清爽舒適，寬鬆剪裁能將隨身背包一起罩住。萊爾富也準備多款防寒商品，即日起至2026年1月20日「暖暖熊24小時手握暖暖包10片」特價99元、「暖暖熊14小時貼式暖暖包10片」特價190元，曼秀雷敦護唇膏系列推出第2件6折優惠。

萊爾富即日起至2026年1月2日推出限時3天的「一起瘋跨年」超殺優惠，Hi Café大杯特濃拿鐵、特大杯拿鐵祭出同品項第2杯只要5元優惠；爽健美茶、怡漾鹼性水推出任選買2送1；卡迪那波浪洋芋片系列（冬蔭功鍋、銷魂麻辣鍋口味）任選2件59元；茶碗蒸任選2件75元；舒立效潤喉糖買1送1。

●OKmart

迎接跨年夜人潮高峰，OKmart提前啟動跨年備貨與行動超商佈局，「OKmove行動超商」將進駐信義商圈，設置跨年限定特色專區，包含夜市烤玉米、現烤披薩等熱食商品。

OKCAFE攜手阿華田推出冬季限定經典熱飲，包括經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，即日起至2026年1月7日可享任2杯99元。門市另有「歡聚在 OK」期間限定優惠，集結多款人氣商品，2026年1月1日前可享買一送一、第二件優惠或超值組合價。

●附註：詳細活動內容以各門市、APP、粉絲團公告為準。 跨年夜方便補給的行動美食需求量大，7-ELEVEN於限定交轉、幹道型8間「哈燒專櫃」搶先販售每片重達270公克的「重量級大雞排」。圖／7-ELEVEN提供 「OPEN!行動購物車2.0」跨年當天進駐台北101大樓旁。圖／7-ELEVEN提供 跨年當天氣溫可能驟降又伴隨降雨，萊爾富推出的「斗篷衣」（特價249元）採用半透明材質，完整展現個人穿搭細節。圖／萊爾富提供 全家便利商店SOHOT炎選炸物桶、馬尚煮「甜玉米起司魚板」、Let‘s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋助攻跨年夜嗨到凌晨不斷電。圖／全家便利商店提供 OKCAFE攜手阿華田推出冬季限定經典熱飲，包括經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，即日起至2026年1月7日可享任2杯99元。圖／OKmart提供 全家便利商店「馬尚煮」迎戰跨年暖食商機，推出「甜玉米起司魚板」、台灣在地生產「特選香菇」，即日起至2026年1月6日享任選4入69元優惠。圖／全家便利商店提供 萊爾富即日起至2026年1月2日推出限時3天的「一起瘋跨年」超殺優惠。圖／萊爾富提供 全家便利商店minimore大人系甜點「可可生甜甜圈」 買一送一限量好康優惠券12月31日開搶。圖／全家便利商店提供

