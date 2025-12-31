快訊

「黑白大廚2」好感男孫鍾元很會 狂發「女友視角照」太犯規

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
孫鍾元是Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》第二季中最受矚目的白湯匙之一。圖／摘自孫鍾元IG
在Netflix《黑白大廚料理階級大戰》第二季中最受矚目的白湯匙「天菜」孫鍾元（Son Jong-won）主廚，在加入《黑白大廚2》之前，早已是JTBC熱門綜藝節目《拜託了冰箱》當中的「好感男」代表。

廚藝實力堅強的孫鍾元主廚，是在韓國唯一同時擁有兩家米其林一星餐廳的名廚，其中法式餐廳「L'Amant Secret（秘戀）」，已連續5年蟬聯《米其林指南首爾與釜山》一星肯定，時尚韓式料理餐廳「Eatanic Garden（伊甸花園）」，亦連續3年摘下一星榮耀。

在美國求學的孫鍾元，原本是理工科學霸，高中以班排第一名畢業於美國私立名校，並拿到獎學金進入印第安納州羅斯霍曼理工學院（Rose-Hulman Institute of Technology）土木工程系，卻在大四那年意外造訪紐約CIA（The Culinary Institute of America） 料理學院時，發現自己對廚藝的熱情，因此毅然決定輟學轉行。

孫鍾元曾經在舊金山的米其林三星餐廳「Benu」、「Quince」、米其林二星餐廳「Coi」，以及丹麥哥本哈根「Noma」 等世界頂尖餐廳歷練，2018年回到韓國後，開創自己的餐飲事業。

除了廚藝高超，單身、身高183公分的孫鍾元，更以帥氣外型與迷人的笑容讓粉絲為之傾倒。根據MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）的分析， 性格類型為INFP的孫鍾元，屬於內在情感豐富、敏感細膩、同理心強，對世界抱持溫柔而堅定的信念的類型；雖外表安靜，內心卻擁有強烈想像力與創造力，渴望在有意義的事物中，找到屬於自己的位置。

在孫鍾元的個人IG中，更不時出現「女友視角照」，無論是低頭抱著小狗的瞬間，亦或是日常生活中不經意咬著紙杯的側臉，都精準擊中粉絲心臟，讓人一滑就停不下來；難怪曾一起出演《拜託了冰箱》的權聖俊主廚，甚至笑說很擔心自己「韓國主廚追蹤數第一名」的寶座，遲早會被孫鍾元搶走。

看了孫鍾元這一連串「女友視角照」，有誰能不追他的IG呢？

黑白大廚2》孫鍾元個人簡介

．生日：1984年3月19日

．身高：183公分

．MBTI：INFP

．Instagram：@jw.sson

孫鍾元標準的「女友視角照」之一。圖／摘自孫鍾元IG
「女友視角照」捕捉孫鍾元低頭抱著小狗的瞬間。圖／摘自孫鍾元IG
日常生活中不經意咬著紙杯的側臉，精準擊中粉絲心臟。圖／摘自孫鍾元IG
孫鍾元幾乎每一張照片，都上了「好感濾鏡」。圖／摘自孫鍾元IG
