義大砸7000萬打造沉浸式遊樂設施 估跨年與春節吸引20萬人次

跨年又有新玩法，義大遊樂斥資7,000萬元、耗時18個月，打造的全新沉浸式設施「魔幻空間」正式啟用，這是全台首度導入先進技術的遊樂設施；義大開發預估，跨年與農曆新年雙檔期將吸引超過20萬人次遊客到訪義大世界。

義大世界跨年煙火秀著稱全台，素有「北101，南義大」稱號，每年欣賞跨年煙火所帶動的人潮，是義大遊樂世界與義大世界購物廣場重要營收來源，這次推出的全新沉浸式遊樂設施，被賦予跨年假期「最強吸客機」的高度期望。

義大開發指出，傳統遊樂園多以機械式設施為主，「魔幻空間」象徵台灣遊樂產業邁入「電影級沉浸體驗」的新階段，設施整合了即時臉部擬真演算，讓角色表情與肢體動作能與遊客產生互動，搭配360度音效環繞、臨場感受，打造出超越虛實的冒險體感，遊客不再只是觀賞故事劇情，而是能以第一人稱視角，「肉身」墜入亞特蘭蒂斯深海，體驗跨越時空的冒險旅程。

義大開發表示，在「魔幻空間」帶動下，看好跨年與農曆新年雙檔期將吸引超過20萬人次遊客到訪義大世界，未來義大遊樂世界也將與時俱進，持續投資原創內容與前瞻科技，打造更多能被親身經歷、反覆回味的沉浸式娛樂體驗，為台灣遊樂產業注入新的動能與可能性。 義大砸7,000萬元打造沉浸式遊樂設施，估跨年與春節吸引20萬人次。圖／義大提供 義大砸7,000萬元打造沉浸式遊樂設施，估跨年與春節吸引20萬人次。圖／義大提供

