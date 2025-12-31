新竹大遠百生日慶登場 推新年首檔最強回饋

新竹大遠百滿懷喜悅迎接2026嶄新到來！自1月1日元旦起，一連22天盛大推出「生日慶」檔期，當季流行服飾全面5折起，邀請民眾把握新年開端，逛街購物、聚餐娛樂、看電影一次滿足。

抵用券大方送 買越多回饋越多

生日慶期間，持遠百APP消費百貨服飾當日累計滿5,000元送500元、保健器材/BOSE音響單筆滿5,000元送500元；大家電當日單筆滿10,000元送1,000元、當日累計滿50,000元再加送500元。以上皆贈送百貨服飾十足電子抵用券，回饋誠意十足，讓消費者下手更感心、購物更歡喜。

銀行聯手加碼 刷卡回饋超給力

生日慶首11日，1月1日至1月11日，12大指定銀行聯手推出刷卡回饋，全館單筆刷滿10,000元並分6期送500元；另有10大指定銀行刷APPLE單筆滿10,000元分6期送500元，多重優惠一次到位。

蘋安好禮迎新年

1月1日起，遠百APP金級會員於全館當日單筆消費滿1,000元，憑發票即可獲贈「陽光富士蘋果#32」乙顆，限量800顆，送完為止，象徵新年「蘋安順心、好運到來」。

深耕在地 持續推動多元公益

新竹大遠百長期深耕在地，持續結合品牌夥伴、顧客與社會資源，積極投入社會關懷行動，打造兼具溫度與影響力的公益平台。為迎接農曆新年，自2020年起持續發起「愛心米募集」公益活動，邀請民眾共同響應愛心捐款，購買優質好米，並全數捐贈予新竹市政府社會處，協助轉贈給市內有需要的家庭。透過支持在地農業與社會關懷並行的方式，讓每一份善意化為實際行動，陪伴弱勢家庭在歲末年終感受社會溫暖，安心迎接嶄新的新年。

迎新特別企劃 熱鬧登場

為迎接新年到來，新竹大遠百於1月1日元旦當天，特別邀請忠信學校「山前女子槍隊」帶來氣勢磅礡的精彩演出，以整齊劃一的步伐與精準俐落的操槍動作，為新年揭開熱鬧序幕。同時，為推廣生活美學、支持在地學習能量，1月3日前攜手科學城社區大學花藝班，共同舉辦「冬季童話」黃子娟師生展，集結學員創作成果，透過花藝設計傳遞自然之美與生活溫度，邀請民眾走進花與藝術交織的美好時光。 忠信學校「山前女子槍隊」將於新竹大遠百元旦快閃。圖／業者提供 新竹大遠百生日慶新年送蘋安，滿千送弘前蘋果。圖／業者提供

