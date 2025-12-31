吃得到蜂蠟黑豬肉、鹽烤白鰻、A5和牛！姜滿堂VIP包廂還有星空天花板

豆府餐飲集團旗下的韓式燒肉「姜滿堂」繼今年進駐信義區Dream Plaza後，即日起再針對Dream Plaza門市打造「VIP尊榮包廂」，以獨立空間提供專屬菜單，並吃得到「黃金蜂蠟熟成黑豬肉」、「月見極黑和牛翼板」、「韓國麻油鹽烤白鰻」等18道特色料理，為聚餐時光增添新意。

姜滿堂主打正宗韓味的燒肉料理，提供日本A5和牛、澳洲和牛、美國SRF極黑和牛等多種肉品。此次針對Dream Plaza門市全新設計的VIP包廂，採「星空天花板」設計，視覺效果十足。同時配備專業下吸式排煙設備與專屬職人代烤服務，方便民眾盡興用餐。

不同於常態菜單，VIP包廂提供專屬菜單，其中包含多款限定料理。其中「黃金蜂蠟熟成黑豬肉」嚴選台灣在地黑豬肉，以天然蜂蠟包覆熟成，藉此提昇風味，經燒烤後可再輕沾蜂巢蜜品嚐；「月見極黑和牛翼板」則選用SRF極黑和牛，搭配大成生食級生雞蛋與秘製醬汁，滋味鹹甜、口感細緻滑潤；另道「韓國麻油鹽烤白鰻」引進每日現宰的新鮮白鰻，燒烤後刷上韓國麻油鹽，並再包裹海苔、紫蘇葉品嚐，能夠享受鰻魚外酥內嫩的口感。

除此之外，套餐中還包括柚香炙燒干貝鮮蝦、松露蔥鹽雞松阪、酥炸海陸雙拼、BBQ牛橫膈膜、明太子三重起司蒸蛋、極品厚切雙味牛舌、日本A5和牛等料理，全套共計18道式。VIP包廂方案包括10人份套餐，共計25,000元，每增加1人加收2,000元，最高共可容納14人。 VIP套餐中，使用當日現宰白鰻，推出「韓國麻油鹽烤白鰻」。記者陳睿中／攝影 韓國麻油鹽烤白鰻。記者陳睿中／攝影 BBQ橫膈膜。記者陳睿中／攝影 姜滿堂Dream Plaza門市打造「VIP尊榮包廂」，並以星空天花板作為視覺亮點。記者陳睿中／攝影 松露蔥鹽雞松阪。記者陳睿中／攝影 黃金蜂蠟熟成黑豬肉。記者陳睿中／攝影 套餐中包含經典的韓式小菜九宮格。記者陳睿中／攝影 柚香炙燒干貝鮮蝦。記者陳睿中／攝影 黃金蜂蠟熟成黑豬肉。記者陳睿中／攝影

商品推薦