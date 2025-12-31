「兔瓏」再降臨！超夯韓綜《地球娛樂室》宇宙商行快閃店北高同步登場

繼2024年《Biong Biong地球娛樂室》快閃店在台灣掀起排隊熱潮後，這隻來自月球、意外成為綜藝迷精神象徵的月球兔子「兔瓏」，於2025年末再次降臨台灣。野獸國攜手韓國知名製作公司Egg is Coming，推出全面升級的全新快閃企劃《Biong Biong地球娛樂室》「宇宙商行」，分別於台北微風南山與高雄夢時代接力登場，展期一路延續至2026年1月中旬，讓粉絲在年末年初之際，再度沉浸於「羅PD」羅暎錫打造的綜藝宇宙。

本次「宇宙商行」最大亮點，在於將節目世界觀巧妙結合台灣在地情懷，打造充滿復古風格的「古早味柑仔店」。人氣角色兔瓏不再以偶像姿態現身，而是換上捲髮、花褲，化身極具喜感的「阿珠罵」，潛伏於店內各個角落。台北場主打沉浸式展覽體驗，多項第3季經典「名場面」道具原裝空運來台；高雄場則著重於氛圍營造，透過手寫招牌、懷舊日曆與復古陳設，呈現出台式生活感與韓式綜藝節奏交織而成的獨特趣味。

展覽內容也高度還原節目第3季的爆笑記憶。包括源自韓國網路話題、讓成員李泳知當場崩潰的「前男友吐司」，以及阿布達比特輯中成員穿著的中東傳統服飾，皆在現場完整呈現，甚至連安俞真不小心沾到的口紅印都還在。而節目中令成員叫苦連天的「數位排毒」環節，也化為實體體驗空間，讓觀眾親身感受暫離手機的修練過程。完成體驗後，入場觀眾還可獲得限量贈送、僅此活動才有的「兔瓏閃光煙火眼鏡」，成為粉絲間話題度極高的夢幻紀念品。

商品陣容同樣誠意十足。現場集結近100款周邊，包含超過30款台灣限定首賣新品，第3季登場的新角色「鐵龍」也首度在台亮相，從生活小物、服飾穿搭到具收藏價值的絨毛迴力車，品項更勝以往。對羅PD的忠實粉絲而言，隨機PVC抽卡機更是不可錯過，機台內藏有極少量的羅PD親筆簽名小卡，掀起一波試手氣熱潮；同時，第3季MEA系列兔瓏公仔與Egg is Coming推出的Q版羅PD鑰匙圈，也成為現場搶購焦點。

《Biong Biong地球娛樂室》「宇宙商行」快閃店目前正於台北微風南山3F展出至2026年1月22日，高雄場則於夢時代購物中心8F顧客服務中心前展出至2026年1月19日。入場採線上預約制，於ACCUPASS免費預約，部分時段視現場狀況開放候補入場。無論是為了阿珠罵兔瓏而來，或是鎖定限量周邊，這場融合韓式綜藝靈魂與台灣在地文化的快閃企劃，讓粉絲們不用飛韓國就能輕鬆朝聖。 地墊、毛毯也是實用熱銷款。記者黃筱晴／攝影 另一人氣實境節目《種豆得豆》周邊也首次在台亮相，帶來KKPP墨西哥 T-shirt、 KKPP 外套，以及主持人KKPP絨毛鑰匙圈。記者黃筱晴／攝影 最近超夯的迷你燈箱也在現場亮相。記者黃筱晴／攝影 兔瓏拍貼機肯定要揪好友一起互動。記者黃筱晴／攝影 在阿布達比特輯中實際穿著的中東傳統服飾也原汁原味運來現場。記者黃筱晴／攝影 「宇宙商行」為台灣粉絲準備近百款商品，包含超過30款台灣限定首賣新品。記者黃筱晴／攝影 MEA系列兔瓏公仔值得粉絲全套收藏。記者黃筱晴／攝影 娃包是今年超熱門周邊。記者黃筱晴／攝影 讓兔瓏提醒你記得喝水。記者黃筱晴／攝影 MIMI手繪製作的T恤可惜只有節目限定。記者黃筱晴／攝影 「宇宙商行」為台灣粉絲準備近百款商品，包含超過30款台灣限定首賣新品。記者黃筱晴／攝影 第3季節目中4姊妹的爆笑紀錄也現場還原呈現。記者黃筱晴／攝影 「宇宙商行」為台灣粉絲準備近百款商品，包含超過30款台灣限定首賣新品。記者黃筱晴／攝影 節目中讓「MZ總統」李泳知傻眼的「前男友吐司」還原登場。記者黃筱晴／攝影 隨機PVC抽卡機隱藏羅PD親筆簽名小卡，共2款設計，每款限量編號10張。記者黃筱晴／攝影 兔瓏、鐵龍造型絨毛迴力車是現場熱賣款。記者黃筱晴／攝影 部分熱賣商品已經快速銷售一空，要等下一波補貨。記者黃筱晴／攝影 在節目中真實使用、四姊妹追劇不可或缺的筆電也被運來現場。記者黃筱晴／攝影

