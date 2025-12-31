「兔瓏」再降臨！超夯韓綜《地球娛樂室》宇宙商行快閃店北高同步登場
繼2024年《Biong Biong地球娛樂室》快閃店在台灣掀起排隊熱潮後，這隻來自月球、意外成為綜藝迷精神象徵的月球兔子「兔瓏」，於2025年末再次降臨台灣。野獸國攜手韓國知名製作公司Egg is Coming，推出全面升級的全新快閃企劃《Biong Biong地球娛樂室》「宇宙商行」，分別於台北微風南山與高雄夢時代接力登場，展期一路延續至2026年1月中旬，讓粉絲在年末年初之際，再度沉浸於「羅PD」羅暎錫打造的綜藝宇宙。
本次「宇宙商行」最大亮點，在於將節目世界觀巧妙結合台灣在地情懷，打造充滿復古風格的「古早味柑仔店」。人氣角色兔瓏不再以偶像姿態現身，而是換上捲髮、花褲，化身極具喜感的「阿珠罵」，潛伏於店內各個角落。台北場主打沉浸式展覽體驗，多項第3季經典「名場面」道具原裝空運來台；高雄場則著重於氛圍營造，透過手寫招牌、懷舊日曆與復古陳設，呈現出台式生活感與韓式綜藝節奏交織而成的獨特趣味。
展覽內容也高度還原節目第3季的爆笑記憶。包括源自韓國網路話題、讓成員李泳知當場崩潰的「前男友吐司」，以及阿布達比特輯中成員穿著的中東傳統服飾，皆在現場完整呈現，甚至連安俞真不小心沾到的口紅印都還在。而節目中令成員叫苦連天的「數位排毒」環節，也化為實體體驗空間，讓觀眾親身感受暫離手機的修練過程。完成體驗後，入場觀眾還可獲得限量贈送、僅此活動才有的「兔瓏閃光煙火眼鏡」，成為粉絲間話題度極高的夢幻紀念品。
商品陣容同樣誠意十足。現場集結近100款周邊，包含超過30款台灣限定首賣新品，第3季登場的新角色「鐵龍」也首度在台亮相，從生活小物、服飾穿搭到具收藏價值的絨毛迴力車，品項更勝以往。對羅PD的忠實粉絲而言，隨機PVC抽卡機更是不可錯過，機台內藏有極少量的羅PD親筆簽名小卡，掀起一波試手氣熱潮；同時，第3季MEA系列兔瓏公仔與Egg is Coming推出的Q版羅PD鑰匙圈，也成為現場搶購焦點。
《Biong Biong地球娛樂室》「宇宙商行」快閃店目前正於台北微風南山3F展出至2026年1月22日，高雄場則於夢時代購物中心8F顧客服務中心前展出至2026年1月19日。入場採線上預約制，於ACCUPASS免費預約，部分時段視現場狀況開放候補入場。無論是為了阿珠罵兔瓏而來，或是鎖定限量周邊，這場融合韓式綜藝靈魂與台灣在地文化的快閃企劃，讓粉絲們不用飛韓國就能輕鬆朝聖。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言