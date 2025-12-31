「兔瓏」再降臨！超夯韓綜《地球娛樂室》宇宙商行快閃店北高同步登場

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「兔瓏」也特別換上「阿珠罵」偽裝，潛伏店內與粉絲見面。記者黃筱晴／攝影
「兔瓏」也特別換上「阿珠罵」偽裝，潛伏店內與粉絲見面。記者黃筱晴／攝影

繼2024年《Biong Biong地球娛樂室》快閃店在台灣掀起排隊熱潮後，這隻來自月球、意外成為綜藝迷精神象徵的月球兔子「兔瓏」，於2025年末再次降臨台灣。野獸國攜手韓國知名製作公司Egg is Coming，推出全面升級的全新快閃企劃《Biong Biong地球娛樂室》「宇宙商行」，分別於台北微風南山與高雄夢時代接力登場，展期一路延續至2026年1月中旬，讓粉絲在年末年初之際，再度沉浸於「羅PD」羅暎錫打造的綜藝宇宙。

本次「宇宙商行」最大亮點，在於將節目世界觀巧妙結合台灣在地情懷，打造充滿復古風格的「古早味柑仔店」。人氣角色兔瓏不再以偶像姿態現身，而是換上捲髮、花褲，化身極具喜感的「阿珠罵」，潛伏於店內各個角落。台北場主打沉浸式展覽體驗，多項第3季經典「名場面」道具原裝空運來台；高雄場則著重於氛圍營造，透過手寫招牌、懷舊日曆與復古陳設，呈現出台式生活感與韓式綜藝節奏交織而成的獨特趣味。

展覽內容也高度還原節目第3季的爆笑記憶。包括源自韓國網路話題、讓成員李泳知當場崩潰的「前男友吐司」，以及阿布達比特輯中成員穿著的中東傳統服飾，皆在現場完整呈現，甚至連安俞真不小心沾到的口紅印都還在。而節目中令成員叫苦連天的「數位排毒」環節，也化為實體體驗空間，讓觀眾親身感受暫離手機的修練過程。完成體驗後，入場觀眾還可獲得限量贈送、僅此活動才有的「兔瓏閃光煙火眼鏡」，成為粉絲間話題度極高的夢幻紀念品。

商品陣容同樣誠意十足。現場集結近100款周邊，包含超過30款台灣限定首賣新品，第3季登場的新角色「鐵龍」也首度在台亮相，從生活小物、服飾穿搭到具收藏價值的絨毛迴力車，品項更勝以往。對羅PD的忠實粉絲而言，隨機PVC抽卡機更是不可錯過，機台內藏有極少量的羅PD親筆簽名小卡，掀起一波試手氣熱潮；同時，第3季MEA系列兔瓏公仔與Egg is Coming推出的Q版羅PD鑰匙圈，也成為現場搶購焦點。

《Biong Biong地球娛樂室》「宇宙商行」快閃店目前正於台北微風南山3F展出至2026年1月22日，高雄場則於夢時代購物中心8F顧客服務中心前展出至2026年1月19日。入場採線上預約制，於ACCUPASS免費預約，部分時段視現場狀況開放候補入場。無論是為了阿珠罵兔瓏而來，或是鎖定限量周邊，這場融合韓式綜藝靈魂與台灣在地文化的快閃企劃，讓粉絲們不用飛韓國就能輕鬆朝聖。

地墊、毛毯也是實用熱銷款。記者黃筱晴／攝影
地墊、毛毯也是實用熱銷款。記者黃筱晴／攝影
另一人氣實境節目《種豆得豆》周邊也首次在台亮相，帶來KKPP墨西哥 T-shirt、 KKPP 外套，以及主持人KKPP絨毛鑰匙圈。記者黃筱晴／攝影
另一人氣實境節目《種豆得豆》周邊也首次在台亮相，帶來KKPP墨西哥 T-shirt、 KKPP 外套，以及主持人KKPP絨毛鑰匙圈。記者黃筱晴／攝影
最近超夯的迷你燈箱也在現場亮相。記者黃筱晴／攝影
最近超夯的迷你燈箱也在現場亮相。記者黃筱晴／攝影
兔瓏拍貼機肯定要揪好友一起互動。記者黃筱晴／攝影
兔瓏拍貼機肯定要揪好友一起互動。記者黃筱晴／攝影
在阿布達比特輯中實際穿著的中東傳統服飾也原汁原味運來現場。記者黃筱晴／攝影
在阿布達比特輯中實際穿著的中東傳統服飾也原汁原味運來現場。記者黃筱晴／攝影
「宇宙商行」為台灣粉絲準備近百款商品，包含超過30款台灣限定首賣新品。記者黃筱晴／攝影
「宇宙商行」為台灣粉絲準備近百款商品，包含超過30款台灣限定首賣新品。記者黃筱晴／攝影
MEA系列兔瓏公仔值得粉絲全套收藏。記者黃筱晴／攝影
MEA系列兔瓏公仔值得粉絲全套收藏。記者黃筱晴／攝影
娃包是今年超熱門周邊。記者黃筱晴／攝影
娃包是今年超熱門周邊。記者黃筱晴／攝影
讓兔瓏提醒你記得喝水。記者黃筱晴／攝影
讓兔瓏提醒你記得喝水。記者黃筱晴／攝影
MIMI手繪製作的T恤可惜只有節目限定。記者黃筱晴／攝影
MIMI手繪製作的T恤可惜只有節目限定。記者黃筱晴／攝影
「宇宙商行」為台灣粉絲準備近百款商品，包含超過30款台灣限定首賣新品。記者黃筱晴／攝影
「宇宙商行」為台灣粉絲準備近百款商品，包含超過30款台灣限定首賣新品。記者黃筱晴／攝影
第3季節目中4姊妹的爆笑紀錄也現場還原呈現。記者黃筱晴／攝影
第3季節目中4姊妹的爆笑紀錄也現場還原呈現。記者黃筱晴／攝影
「宇宙商行」為台灣粉絲準備近百款商品，包含超過30款台灣限定首賣新品。記者黃筱晴／攝影
「宇宙商行」為台灣粉絲準備近百款商品，包含超過30款台灣限定首賣新品。記者黃筱晴／攝影
節目中讓「MZ總統」李泳知傻眼的「前男友吐司」還原登場。記者黃筱晴／攝影
節目中讓「MZ總統」李泳知傻眼的「前男友吐司」還原登場。記者黃筱晴／攝影
隨機PVC抽卡機隱藏羅PD親筆簽名小卡，共2款設計，每款限量編號10張。記者黃筱晴／攝影
隨機PVC抽卡機隱藏羅PD親筆簽名小卡，共2款設計，每款限量編號10張。記者黃筱晴／攝影
兔瓏、鐵龍造型絨毛迴力車是現場熱賣款。記者黃筱晴／攝影
兔瓏、鐵龍造型絨毛迴力車是現場熱賣款。記者黃筱晴／攝影
部分熱賣商品已經快速銷售一空，要等下一波補貨。記者黃筱晴／攝影
部分熱賣商品已經快速銷售一空，要等下一波補貨。記者黃筱晴／攝影
在節目中真實使用、四姊妹追劇不可或缺的筆電也被運來現場。記者黃筱晴／攝影
在節目中真實使用、四姊妹追劇不可或缺的筆電也被運來現場。記者黃筱晴／攝影

