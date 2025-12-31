來去Chrome Hearts住一晚？盤點倫敦、葡萄牙4間超頂精品旅館

嚴格來說從來沒有退流行（但可能只是極難買到）的銀飾品牌Chrome Hearts近日再度因為收購好萊塢加州知名飯店The Surfrider Hotel躍上主流媒體與社群討論版面。擁有衝浪者「海景第一排」的The Surfrider Hotel原本是開設於1953年的Malibu Shores Motel，並在2018年成為Casetta Hotels系列旗下品牌並轉型為文青風格的精品旅館，由於面對Malibu海灘第一排，正可將加州衝浪文化的自由、海浪、陽光、沙灘四大元素一次飽覽，加上全數僅20間客房的舒適與隱私，因此受到無數好萊塢明星喜愛，Google Map上並有213則評價、平均約4.5顆星。

被Chrome Hearts收購、改裝後的The Surfrider Hotel名稱不變，但開啟了第三人生：暗黑、重金屬、鮮明的中世紀藝術風格，Chrome Hearts最具辨識度的十字架、百合花、與法國水晶百年大廠Baccart聯名的黑色水晶chandelier枝形吊燈皆在空間的不同角度構建，重組為ㄧ方Chrome Hearts的暗黑歌德風城堡。值得一提的是，創辦人之一的Richard Stark與太太Laurie Lynn Stark就住在Malibu附近，入住The Surfrider Hotel會否有機會順便巧遇品牌創辦人？這就很看運氣跟人品。

位於協和廣場10號的Hôtel de Crillon，是巴黎老字號的新古典主義風格五星級豪華飯店，歷史可追溯至1758年，由法王路易十五委任的建築師Louis-François Trouard所負責，飯店經營歷經多次變更，最近一次則是由Rosewood飯店集團在2017年接手翻修後重新公開；Hôtel de Crillon四樓則有一間「老佛爺」Karl Lagerfeld生前為飯店所打造的Les Grands Appartements，將法式古典與當代巧手融合，銀色的絨布沙發、大面積的鏡面書架、壁爐、華美的法式chandelier枝形吊燈，甚至連備品也選用法國百年品牌Buly 1803。

GUCCI的創辦人Guccio Gucci曾在年輕時在倫敦知名的The Savoy飯店工作，開啟了他對世界、風格的認知與想像。目前位於倫敦的經典飯店The Savoy也與GUCCI合作，開設了一間與GUCCI合作的The Royal Suite，位於五樓的套房將可欣賞泰晤士河景與倫敦眼等知名地標。藝術品和古董傢俱則是由國際拍賣會佳士得所精選，並將GUCCI時至今日也在服裝、品牌文化中大量運用的華美色彩與古典風格重現在空間細節。該套房同時提供了個人專屬管家、機場接送、GUCCI私人購物服務等體驗。

去葡萄牙旅遊，里斯本、波多是兩大熱門城市，現在你可以把位於Melides的Vermelho旅館加入（此生的）必住旅館之一了。空間的傢俱、工藝製品、古董裝飾都是由「紅底鞋之王」設計師Christian Louboutin親自挑選，同時融入葡萄牙經典的懷舊花磚、大理石拼接地磚、昆蟲造型藤編置物籃、玻璃水晶吊燈、低飽和度的粉紅色（與Christian Louboutin的經典紅色），飯店今年五月更獲得米其林星鑰的二星鑰肯定，懷舊的南歐風格，帶來豪奢、現代以外的暖心體驗，全飯店僅有約13間客房。

