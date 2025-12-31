日本貴賓搭郵輪到高雄跨年 剛下船搭輕軌就遇突發狀況

日本郵輪「飛鳥2號」（MS Asuka II）昨天搭載700多名日本旅客抵達高雄港跨年，卻傳出數十名旅客在轉乘輕軌時，因輕軌旅運中心站售票機老舊及缺紙等問題「卡關」，對此捷運局回應將評估增設日文等外語標示，方便從高雄入境國門的外國旅客能順利抵台旅遊。

台灣港務公司指出，雖輕軌權責非屬港務公司，但為維護服務品質，昨天由港務公司同仁發現後，已立即通報高雄市捷運局處理，未來也將透過專案小組會議強化橫向聯繫，並評估增設日文標示。

「飛鳥2號」昨天停靠高雄港，大批日本遊客下船後欲轉乘輕軌遊覽高雄，卻在購票環節遭遇瓶頸，紛紛卡在輕軌旅運中心站，被台灣港務公司高雄分公司在旅客下船動線巡視時發現，經查才確認是輕軌站的售票機印表機有缺紙情形，導致旅客無法順利購票。

港務公司指出，發現問題當下隨即電話通知高雄市政府捷運局，捷運局也指示高雄捷運公司派員趕赴現場更換票紙，解決現場旅客的燃眉之急。

針對售票機老舊及介面標示不足的問題，港務公司轉述，經與市府對接後，捷運局已通知高捷公司未來須加強留意，並即時補充票紙等耗材，此外，考量郵輪旅客多為外籍人士，捷運局也將評估在旅運中心站等熱門站點，增設日文等外語標示，以降低語言隔閡。

港務公司強調，儘管相關設施檢討改善權責與港務公司無直接關聯，但為提升整體郵輪觀光形象，港務公司將在「高雄港國際郵輪發展及服務小組」會議中，持續與高市府捷運局等各交通運輸部門加強協調聯繫，致力優化運輸設施與服務品質，確保郵輪旅客能享有更優質、順暢的大眾運輸體驗。

