廣告打到西門町去！台中跨年五月天炸場 網驚呼到台北搶客太狠了

歲末年終「跨年大戰」正式開火，全台各縣市為搶攻演唱會與觀光人潮火力全開，最讓人跌破眼鏡的狠招竟出自台中。近日，不少台北民眾在西門町徒步區、信義區百貨商圈等潮流熱點，赫然看見巨型「8」字視覺強勢霸屏，配樂洗腦，一度被誤認為國際潮牌新品發表，「台中Hi8 全城開趴」的宣傳攻勢，高調宣告「今年冬天主場在台中。」

「台中Hi8 全城開趴」廣告影片中快速閃過五月天、頑童MJ116等重量級天團，搭配燈會、市集與大型活動畫面，在社群平台引起討論。不少台北網友在IG、Threads留言直呼：「盧媽媽這次太狠，連台北都不放過」「本來還在猶豫跨年去哪，看完直接改買台中車票」「這規模根本逼人衝一波」「台北天氣不好，直接改票到台中」

新聞局指出，「台中Hi8 全城開趴」陣容是「全齡化」全面出擊。這不只是一場跨年晚會，「Hi8」中的「8」，象徵串聯全城的八大重點活動，橫跨音樂、節慶、文化與觀光，鎖定不同族群全面布局。

音樂陣容率先拉高天花板，五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會確定落腳台中，已吸引數十萬名歌迷朝聖；再加上「台中最強跨年夜」與頑童MJ116專場演唱會，讓台中宛如化身超大型戶外Live House。

不只音樂，節慶與文化能量同樣滿檔，從浪漫的耶誕嘉年華、全台最大面國旗的元旦升旗典禮，到備受矚目的「2026中台灣燈會」，活動一波接一波。文化界關注的「台中綠美圖」也同步推出開幕系列活動，讓狂歡不只熱鬧，也多了幾分藝術氣質。

台中市府同步主打「台中通」APP，整合活動資訊、交通動線與旅遊攻略，降低外地遊客規畫門檻，讓行程安排一站搞定。只要下載使用APP，憑消費或旅宿發票就能參加抽獎，最高獎項甚至包含總統套房等級住宿，讓網友直呼「不只好玩，還超會給」「這根本是旅遊版周年慶」。」

