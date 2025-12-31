蝦皮購物打造數位公益平台！2025年攜公益團體推動4大議題　募集總額年成長50%

蝦皮購物公布2025年度公益成果，全年募集總額成長50%，首次捐款用戶更較去年翻倍，顯示數位公益已逐步成為民眾發揮善心的選擇。回顧登台10年來，蝦皮購物已成為串聯用戶與公益團體的平台，涵蓋老人照護、弱勢兒童關懷、動物保護與婦女支持等多元議題，讓更多用戶能在日常生活中以捐款、義賣等不同方式參與公益、擴大社會正向影響力。

自2019年起，蝦皮購物串聯全台逾200間公益團體，長期支持偏鄉教育、弱勢兒少與社會救助等議題。2020年推動「百元捐」專案，消費者結帳時即可一鍵參與捐款、捐物資，讓購物行動轉化為公益支持。蝦皮購物也於2021年起推動「公益兒童樂園」計畫，連續3年包下遊樂園邀請弱勢家庭，讓超過3千名兒童與家人共度難忘時光。

根據台灣公益團體自律聯盟2024年研究報告指出，台灣18至49歲捐款者占比約52%，而蝦皮購物平台18至49歲捐款用戶占比高達83%，成功吸引年輕族群關注並投入公益行動。報告顯示，年齡愈低的捐款者愈傾向透過社群媒體獲取公益團體捐款訊息，蝦皮購物協助公益團體開立機構自營店鋪，提供免除成交手續費、預購訂單服務費等優待措施，也提供站內平台與「蝦皮店到店」版位資源，加大公益專案能見度。更積極培養公益團體的宣傳與曝光能力，透過蝦皮短影音與蝦皮直播工具，與消費者建立更緊密的連結。

社群上擁有高人氣的蝦皮小編們，今年也走進公益團體據點擔任志工，使用創新視角記錄，讓長照、身心障礙、動保等公益議題被更多人看見。在平台、公益團體與用戶的共同努力之下，今年公益行動參與人數、義賣與捐款規模皆持續擴大，對比去年同期，公益捐款金額激增6成、義賣金額提升近4成。

延續今年公益動能，蝦皮購物將於2026年擴大支持公益團體，除免除成交手續費、預購訂單服務費，公益團體義賣商品若訂單金額達指定免運門檻，也將全額吸收「蝦皮店到店」與「店到家宅配」運費，並提供「天天全站199元起免運」方案，降低消費者支持公益商品的門檻。

蝦皮購物並持續推動「環保無包裝」，讓賣家可降低使用紙箱、膠帶與填充物，買家也能減少囤積紙箱與垃圾處理困擾。蝦皮購物今年全站無包裝商品訂單量成長3倍，已有超過300萬名用戶使用過「環保無包裝」，全年減碳效益上看1.3萬公噸。 蝦皮購物致力推動綠色網購，「環保無包裝」服務使用人數已破300萬，全年減碳效益上看1.3萬公噸。圖／蝦皮購物提供 蝦皮購物舉辦公益樂園活動邁入第3年，累計超過3千名弱勢孩童及其家庭參與。圖／蝦皮購物提供

商品推薦