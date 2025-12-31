好美的星巴克杯子！6款「開運達摩冷變杯」元旦起 盲盒開抽
剛剛公布就引來網友留言「好美的星巴克杯子」的開運達摩星運禮盒，將於明日元旦起限定上市，每個開運達摩尼龍隨行提袋搭配乙款開運達摩冷變TOGO冷水杯，共有6款設計，以盲盒形式隨機提供。
每款開運達摩冷變TOGO冷水杯設計，也各有不同的寓意，象徵新年新啟程。「金色達摩」象徵富足繁榮，年年有餘；「黑色達摩」祈願生意興隆，財源滾滾；「粉色達摩」代表愛情順利，幸褔美滿；「綠色達摩」守護身體健康，平平安安；「藍色達摩」祈求學業有成，步步高升；「紫色達摩」保佑健康長壽，福氣綿延。
2026/1/1起至2026/1/31活動期間，購買指定商品開運達摩星運禮乙組，並掃描領券QR CODE，即可獲得6張專屬優惠憑證。專屬優惠憑證發出後隔日即可開始使用，使用期間至2026/2/27。此外，還可獲得專屬抽奬機會。
