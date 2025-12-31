快訊

金宇彬申敏兒大婚千萬LV珠寶添仙氣 Cortis趙雨凡也愛的混搭經典設計

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
趙雨凡日前出席SBS歌謠大戰紅毯，搭配路易威登Le Damier de Louis Vuitton與Les Gastons Vuitton系列珠寶。圖／路易威登提供
超人氣韓國男團Cortis爆紅全球，其中台泰混血的趙雨凡（James）近日出現SBS歌謠大戰紅毯，選穿了一身帥氣的丹寧套裝，搭配路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）兩大指標性高級珠寶系列Le Damier de Louis Vuitton與Les Gastons Vuitton，將棋盤格Damier的幾何輪廓與Monogram經典標誌帥氣混搭，展現出這兩個系列的特色魅力。

路易威登全系列的珠寶，將品牌最具辨識度的經典以珠寶的方式重新演繹，深受喜愛。Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列，以不同色調的K金、與鑽石勾勒出經典Damier棋盤格，須以手工鑲嵌圓鑽於略微傾斜的方框中，再以四顆粒面鑲嵌點綴，工藝相當細膩。Les Gastons Vuitton則是首個為現代男士打造的高級珠寶系列，採用雷射雕刻、雷射切割、和可動結構重新演繹Monogram圖案。

而南韓的人氣演員金宇彬與愛情長跑十年的申敏兒日前於南韓首爾新羅飯店中的Dynasty Hall舉辦了世紀矚目豪華婚禮上，申敏兒也選擇了路易威登的珠寶來搭配綴滿立體花卉刺繡的Elie Saab婚紗，總價上千萬。Louis Vuitton Galaxie白K金及鑽石項鍊，以奪目鑽石詮釋Monogram花朵圖案，耳間點綴的LV Diamonds鑽石系列耳環，中央飾有獨一無二的LV Monogram Star星形切割鑽石，氣質雋永優雅。

申敏兒配戴的LV Diamonds單枚耳環，主鑽為LV Monogram Star星形切割鑽石，2克拉起始價520萬元起。圖／路易威登提供
趙雨凡日前出席SBS歌謠大戰紅毯，搭配路易威登Le Damier de Louis Vuitton與Les Gastons Vuitton系列珠寶。圖／路易威登提供
金宇彬(左)和申敏兒愛情長跑10年。圖／摘自soyoobridal_official IG
申敏兒配戴的Galaxie項鍊配白K金及鑽石，675萬元。圖／路易威登提供
趙雨凡配戴的Le Damier de Louis Vuitton白K金鑲鑽戒指，15萬2,000元。圖／路易威登提供
趙雨凡配戴的Le Damier de Louis Vuitton白K金鑲鑽小型環狀耳環，16萬1,000元。圖／路易威登提供
趙雨凡配戴的路易威登Le Damier de Louis Vuitton系列戒指。圖／路易威登提供
金宇彬(左)和申敏兒公開婚宴美照。圖／摘自soyoobridal_official IG
趙雨凡日前出席SBS歌謠大戰紅毯，搭配路易威登Le Damier de Louis Vuitton與Les Gastons Vuitton系列珠寶。圖／路易威登提供
金宇彬(左)和申敏兒20日完成終身大事。圖／摘自soyoobridal_official IG
