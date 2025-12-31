聽新聞
跨年神級散步美食「炸雞泡麵可樂杯」 炸雞+泡麵+飲料一杯搞定
迎接跨年2025倒數計時，要想在人潮中悠閒品飲美食，今年有新法寶！位於台北東區的國聯大飯店，看準跨年夜Jolin天后蔡依林演唱會及101煙火戶外「邊走邊吃」的龐大需求，今（12月31日）跨年當天晚上9:30至11:30限時推出「炸雞泡麵可樂杯」餐車，主打「一杯滿足」的創新設計，搭配俏皮的杯身語錄「人生就是炸雞和飲料」，每份售價200元，被稱之今年跨年夜最吸睛的打卡神物。
「炸雞泡麵可樂杯」內有主廚嚴選新鮮去骨雞腿肉、經特製香料醃漬入味後炸至金黃酥脆，淋上由韓式辣醬與蜂蜜調製的獨門醬料， 酸甜微辣、口感豐富。基底則選用口感Q彈的韓國不倒翁泡麵，佐以正宗韓式泡菜、韓式辣醬、起司與少許魚露提味，最後搭配舒爽的氣泡飲料（可樂或雪碧），一杯輕鬆帶著走，除可邊走邊吃，還能騰出一手拍照打卡或手牽手，
