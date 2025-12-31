煙波集團冬末春初推奢華「山釀極鮮」一泊二饗住房專案

迎接冬末春初的旅遊季節，煙波國際觀光集團推出2026年全新「山釀極鮮」一泊二饗住房專案，即日起至2026年5月31日全台八館同步開賣，以號稱皇帝魚的宜蘭山泉鱘龍魚，搭配美國SRF極黑和牛兩大頂級食材，化身暖心補氣鍋物與特色創意料理，再結合街巷人氣排隊美食與傳統老字號風味，打造寒冬裡最奢華的一場山海盛宴。

無論是雙人出遊，還是四人家庭歡聚都能獲得滿足，台南館為例，雙人分饗官網訂房每晚最低起價為4,000元起，推薦入住明亮舒適的尊榮一大床房型；四人分饗以花蓮館為例，官網訂房住房專案價每晚5,600元起，入住豪華家庭房，兼顧空間與舒適度。若只想嚐鮮吃美食，單點雙人分饗餐1,560+10%元、四人分饗餐3,120+10%元，超值價享受最強海陸食材。早餐、晚餐皆可加購日本空運的「兵庫螢烏賊佐法棍」每份僅179元，鮮美濃郁的螢烏賊搭配酥脆麵包體，醬香與海味交融，每日數量有限，建議預訂加購。

即日起至2026年5月31日止，煙波集團同步推出「一泊二饗愛鄰專案」，與鄰里分享美食專屬禮遇，於新竹湖濱館、新竹都會館、台南館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、煙波花時間宜蘭傳藝、花蓮館及花蓮太魯閣等全台八館等指定餐廳開放使用。不分平假日週一至週日，惟特殊假日例外，凡出示身分證明或工作證明文件含健保卡、身分證、駕照、工作證、公司名片等，其居住或工作所在地若為館別所在縣市，凡點「山釀極鮮」分饗餐，即享8折起優惠，以雙人分饗餐每套1,560+10%元為例，優惠折扣後每人只需624元需另加原價一成服務費，等於下班就能與親友來場山海風味小旅行，晚餐歡聚過節儀式感。

煙波國際觀光集團表示，此次主廚團隊以「山泉鱘龍魚」與「美國 SRF 極黑和牛」兩大奢華食材為主軸，選在冬末初春食材最豐潤的時節，依各館風格特色打造多元料理形式，從暖胃的精緻鍋物到結合在地風土的創意料理皆有呈現，讓旅客以多樣化品味體驗迎接嶄新的一年。

宜蘭山泉鱘龍魚素有「皇帝魚」美譽，富含膠質、肉質 Q 彈細緻、營養價值極高；SRF 極黑和牛則集結日本和牛細密油花與安格斯牛緊實肉感，香氣濃郁卻不膩口，入口柔嫩滑順，是冬季最受期待的夢幻肉品。集團也強調，這次「山釀極鮮」不只展現頂級食材的風味，更透過與各地排隊人氣名店、在地食材的串連，把每一座城市的味道與故事端上餐桌，一次入住就能擁抱整個季節味道。

新竹湖濱館 三款日式湯底 客家紅糟肉圓

新竹湖濱館以三款經典日式湯底開啟味蕾：甘醇鹹香的壽喜燒、清甜北海道昆布鍋、香濃味噌豆漿鍋。雙人分饗餐有美國SRF極黑和牛、伊比利梅花豚，四人分饗餐再享山泉鱘龍魚、天使紅蝦、帶殼扇貝、鮮蝦、蛤蜊。並選用在地名店「新竹玉龍肉圓」的紅糟肉圓，先蒸後炸掌握外皮彈度，內餡包覆紅糟肉與蔥香，淋上酸甜特製醬汁；以及採用「淵明餅舖」肉燥水蒸蛋糕，由煙波主廚製作「奶霜花生水蒸蛋糕」，鹹甜交融、喚起新竹記憶。雙人分饗住房專案價官網訂房每晚最低起價為4,400元起，四人分饗專案價6,000元起。

新竹都會館 馬告炙燒山泉鱘龍魚湯 創意刺蔥和牛

餐點以馬告炙燒山泉鱘龍魚湯揭開序幕，辛香先行，魚肉彈嫩並帶炙燒香氣。主菜則是刺蔥奶油美國SRF極黑和牛，搭配杏鮑菇及特製刺蔥奶油醬，香氣層層堆疊；新竹都會館選用在地名店「新竹玉龍肉圓」的紅糟肉圓，由煙波主廚創作「韓式焦糖紅醬肉圓」，甜辣濃滑，交織芝麻葉與黃椒清香；甜點則選用80年老字號「淵明餅舖」的肉燥水蒸蛋糕，煙波主廚演繹為「魚子水蒸蛋糕」，鋪上鮮奶油並刨九降風油魚子，鹹甜濃鮮層層堆疊。雙人分饗住房專案官網訂房每晚最低起價為 3,360 元起，四人分饗專案價為 5,920 元起。

花時間宜蘭傳藝 蔗香火鍋 羅東林場肉羹

以清亮爽口的蔗香雪菜火鍋湯底揭開序幕，雙人分饗配置美國 SRF 極黑和牛與伊比利梅花豚，四人分饗則再加入伊比利松阪豬、山泉鱘龍魚、帶殼九孔鮑與墨魚仔，呈現豐富海陸層次。主廚並選用羅東老字號「林場肉羹」的手工黑豬肉羹入菜，緊實滑嫩，搭配米粉演繹半世紀經典滋味。甜點選用在地名店「飛魚食染鹽滷豆花專賣店」鹽滷豆花，煙波主廚打造「炙香甘蔗鹽滷豆花」，佐粉粿、紅豆、花生，淋黑糖、老薑、糖水。雙人分饗住房專案價每晚 4,000 元起，四人分饗 5,360 元起。

蘇澳四季雙泉館 溫潤養身鍋物 冷泉麵創新組合

蘇澳四季雙泉館主菜以山泉鱘龍魚搭配淡菜、羅勒洋蔥醬及花椰菜薯泥，火鍋湯底選山苦瓜與淮山熬成純白米湯，清香溫潤。館內攜手「林場肉羹」與「冷泉裕興製麵」，大骨湯底融合蒜香與筍絲清甜，手工黑豬肉羹與冷泉麵滑彈口感完美結合。甜點以在地名店「飛魚食染鹽滷豆花專賣店」所提供的鹽滷豆花為基底，主廚借鑑台菜「蒼蠅頭」，以韭菜、絞肉與菜脯等炒香覆於豆花上，豆香、鹹香交融，將甜品化為引人食慾的新台味。雙人分饗住房專案價官網訂房每晚最低起價為5,120元起，四人分饗6,640元起。

宜蘭館 雪濃牛骨湯 人蔘御膳湯暖冬來襲

宜蘭館雙人分饗以長時間熬煮的雪濃牛骨湯開場，乳白濃湯搭配美國 SRF 極黑和牛與有心梅花豚，溫潤濃香。四人分饗則升級為人蔘御膳湯，以紅棗與雞骨高湯慢煮，清香回甘，是暖身補氣的首選；並搭配山泉鱘龍魚、帶殼九孔鮑、鮮蝦與蛤蜊，展現海陸豐盛層次。宜蘭館選用在地名店「林場肉羹」的肉羹，由煙波主廚重新詮釋為「蘭陽肉羹韓式冬粉」；甜點則以「飛魚食染鹽滷豆花專賣店」鹽滷豆花創作「桂花釀茶凍鹽滷豆花」，風味清新細膩。雙人分饗住房專案官網訂房每晚最低起價為 4,250 元起，四人分饗 6,035 元起。

花蓮館 和風照燒山泉鱘龍魚 海味爆棚

花蓮館雙人分饗以和風照燒山泉鱘龍魚為主菜，外酥內嫩、香氣迷人，搭配日式昆布湯火鍋、美國 SRF 極黑和牛與嚴選五花豚，湯底清鮮雅致。四人分饗則升級為麻油山泉鱘龍魚，搭配黃金馬告牛骨湯，除美國 SRF 極黑和牛與嚴選五花豚外，更加碼帶殼九孔鮑、墨魚仔、鮮蝦與蛤蜊，海味豐盛。花蓮館選用在地名店「花蓮香扁食」的扁食，由煙波主廚製作「香辣野菜抄手」，酸香紅油襯托野菜爽脆；並取材「原香嘟論竹筒飯」嘟論，呈現糯香清甜的阿美族嘟論風味。雙人分饗住房專案每晚 4,000 元起，四人分饗 5,600 元起。

花蓮太魯閣 酸菜金湯山林香氣 族風甜品

花蓮太魯閣含入住山闊館及沁海館等，雙人分饗端出金湯酸菜煨美國SRF極黑和牛，肉質軟嫩、配料豐富，熱氣伴隨酸麻香辣，馬告山泉鱘龍魚湯呈現東部山林香氣。四人分饗則有蒜子醬燒美國SRF極黑和牛與剝皮辣椒蒸鱘龍魚，以及選用地方經典名店「花蓮香扁食」的扁食製作「紅油抄手」，酸香微麻；並以「原香嘟論竹筒飯」嘟論呈現糯香清甜的阿美族嘟論風味。沁海館雙人分饗住房專案價官網訂房每晚最低起價為5,120元起，四人分饗7,360元起；山闊館雙人分饗4,340元起，四人分饗7,000元起。

台南館 紅酒極黑和牛 地中海漁夫湯

台南館雙人與四人分饗餐皆主打紅酒燉美國 SRF 極黑和牛佐奶香薯泥，搭配炭烤雙菇與帕達諾乾酪，風味層次豐富。地中海漁夫湯以手工魚冊與炙燒鱘龍魚玫瑰卷呈現，桌邊澆淋龍蝦蔬菜奶油湯，香氣馥郁迷人。甜點以「修安扁擔豆花」所提供的洛神粉粿為基底，由主廚研發為「果漾粉粿義大利凍糕」，將洛神粉粿、巧克力凍糕與莓果酥菠蘿融合，展現多層次的創意甜點風味。雙人分饗住房專案官網訂房每晚最低起價為 4,000 元起，四人分饗 6,160 元起。 煙波集團台南館一泊二饗「山釀極鮮」住房專案，雙人與四人分饗皆主打紅酒燉美國SRF極黑和牛佐奶香薯泥和地中海漁夫湯。業者／提供 煙波集團自即日起至2026年5月推出冬春季全新一泊二饗「山釀極鮮」住房專案，以美國SRF極黑和牛與宜蘭山泉鱘龍魚為主軸。業者／提供 煙波花時間宜蘭傳藝一泊二饗「山釀極鮮」住房專案，四人分饗有美國SRF極黑和牛、伊比利梅花豚、伊比利松阪豬、山泉鱘龍魚、帶殼九孔鮑、墨魚仔。業者／提供 煙波集團一泊二饗「山釀極鮮」住房專案，湖濱館四人分饗餐包含美國SRF極黑和牛、伊比利梅花豚、山泉鱘龍魚、天使紅蝦、帶殼扇貝、鮮蝦、蛤蜊。業者／提供

