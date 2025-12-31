快訊

福利熊首登台北101跨年光雕 超萌馬年春聯、實用生活周邊商品大全聯元旦搶先開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
福利熊超療癒周邊商品，元旦起大全聯率先開賣。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心超人氣吉祥物「福利熊」迎來11歲生日，身為「元旦寶寶」的福利熊，今年首度登上台北101跨年光雕秀，於12月31日跨年夜及1月1日元旦晚間6點至10點現身台北101建築立面，陪伴全民迎接2026年，成為跨年夜最療癒的驚喜焦點。

福利熊自2015年誕生以來，以溫暖親切的形象深受消費者喜愛，累積高度人氣與討論聲量。本次首次參與台北101跨年光雕演出，攜手水果探險隊與大全熊，共同為年末與新年獻上祝福。光雕內容特別在跨年夜與元旦量身打造2支不同主題影片，展現福利熊家族滿滿的陪伴感。

跨年夜的30秒影片，以「陪伴倒數」為核心，福利熊、水果探險隊與大全熊依序現身台北101立面，畫面結合電梯向上運行的意象，並搭配「關關難過，也要關關過」的祝福語，象徵2025年的起伏已成風景，陪伴大家帶著勇氣與希望迎向全新的2026年。

元旦影片則延伸至70秒，福利熊把屬於自己的生日快樂，化作送給全民的新年祝賀。影片由水果探險隊、福利熊與大全熊接力登場，芭樂狗、香蕉狗、芒狗、蘋狗、奇異狗與旺來狗，分別以生活、友情、自信、平安與行動力等主題傳遞祝福，尾聲由福利熊送上「幸福滿滿、熊福利」，再由大全熊以「更大更全、熊力嗨」收尾，象徵新的一年祝福與能量全面升級。

配合福利熊11歲生日，全聯與大全聯同步推出多款限定周邊商品，2026年1月1日起於全台大全聯門市開賣，全聯門市則自1月9日起開放預購。商品包括年節必備小物，春聯、紅包袋、門神組，還有每年都引發收藏熱潮的「福利熊12生肖疊疊樂玩偶收納購物袋－馬年版」更推出直購價120元。

還有集結福利熊、大全熊與水果探險隊共8款角色的「絨毛玩偶」，以及毛毯、地墊、安全帽、刺繡中筒襪、大全熊保溫保冷多用提袋、立體喀擦公仔筆等，兼具療癒與實用性，滿足粉絲收藏與日常使用需求。

此外，福利熊也延伸到餐桌與生活消耗品，推出多款授權食品與民生用品，讓療癒不只看得到，也能吃得到、用得到。

水果探險隊絨毛玩偶組，直購價1,350元，整箱入手包裝超可愛。圖／全聯福利中心提供
福利熊、大全熊與水果探險隊的刺繡中筒襪，成為新年實穿又討喜的選擇。圖／全聯福利中心提供
福利熊安全帽讓通勤安全添加可愛元素。圖／全聯福利中心提供
立體喀擦公仔筆，以福利熊家族角色造型呈現，讓工作與書寫時光也有福利熊相伴。圖／全聯福利中心提供
集結福利熊、大全熊與水果探險隊共8款角色的絨毛玩偶，成為粉絲收藏與送禮首選。圖／全聯福利中心提供
身為「元旦寶寶」的福利熊首度登上台北101跨年光雕秀，陪伴民眾迎接2026年。圖／全聯福利中心提供
除了聯名周邊，更同步推出多款福利熊授權食品。記者黃筱晴／攝影
