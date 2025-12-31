搶攻吃喝人流 微風南山要開壽司郎 牛喜、長浜魚屋進駐101

餐飲，對百貨來說仍是吸引來客的主力業種，隨著2026新年轉眼到來，包括微風南山、台北101、新光三越台北站前店、LaLaport台中近日都有新餐飲進駐。

微風南山B1、B2餐飲樓層一次引進鴨覓、壽司郎、圈粉鋪子、SUKIYA及加一米飯食所五家餐飲新櫃，橫跨話題烤鴨、日式壽司、丼飯與特色小吃、種類多元，放大餐飲聚客效益。

當中，微風南山的「壽司郎」預計2月開幕，這也是繼微風松高的「藏壽司」後，微風於信義區的據點帶進兩大日本迴轉壽司品牌。「鴨覓」主打招牌「片皮烤鴨」料理，主廚精準掌控火候，提供「一鴨多吃」選擇。海底撈旗下的麻辣燙品牌「圈粉舖子」定位為潮流酸辣粉；台中起家的「加一米飯食所」主打台味，提供經典魯肉飯到全台獨創的「青花椒魯肉飯」；「SUKIYA（すき家）」提供多種牛丼套餐，滿足商圈上班族快速用餐的需求。

台北101購物中心B1美食街，也分別引進「牛喜壽喜燒水炊鍋」、「長浜魚屋」，長浜魚屋主打日本直送的生魚片丼飯；「牛喜」則是關西風壽喜燒與博多風水炊鍋，為美食街帶來菜色新選擇。

新光三越台北站前店13樓則有饗賓集團旗下蔬食Buffet「果然匯」進駐，這也是果然匯在明曜店租約到期後，回歸台北市中心的據點，共占地260坪，擁有312個客席座位，同時帶來7道開幕限定料理：「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」、「旬蔬豆乳鍋」、「奶油南瓜燴時蔬」、「泰式椒麻酥排」、「金針酥扇」、「菊花豆腐」、「甜柿乳酪捲」。

台中LaLaport南館1樓將今日完成新櫃改裝，除了引進餐飲、服飾，還有適合親子共樂的遊憩空間。新進品牌包括「NET」、「頂呱呱炸雞」、「序序茶」，以及能讓親子同樂的「Pintoo」、「Gashapon」和史萊姆創意手作店「GAGA Monster」等品牌。

在親子友善設施方面，除了北館外側現有的戶外遊具與休憩空間，這次改裝，南館也同步升級親子友善設施，將在近期推出全新室內遊戲場域「LaLa LAND」，透過採用安全材質遊具、明亮動線與溫馨空間，讓親子同遊的機能更完整。

微風南山餐飲新櫃「鴨覓」。圖／微風提供 饗賓集團旗下蔬食Buffet「果然匯」進駐新光三越台北站前店13樓。圖／新光三越提供 「長浜魚屋」進駐台北101美食街。圖／豊漁餐飲集團提供 「牛喜壽喜燒水炊鍋」進駐台北101美食街。圖／豊漁餐飲集團提供

商品推薦