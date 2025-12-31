聽新聞
0:00 / 0:00
跨年夜倒數 7-ELEVEN集結熱點門市、行動購物車、行動美食備戰
今晚就是跨年夜倒數，統一超表示，因應今年全台逾20大跨年熱點，7-ELEVEN號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨，並因應又濕又冷的氣候加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品備貨。
7-ELEVEN瞄準跨年商機，透過「熱點門市備戰」、「行動購物車進駐」、「行動美食販售」等多元做法，滿足全民跨年夜即食即飲、衛生與保暖用品等消費需求。
統一超指出，觀察2025年雙北跨年晚會約吸引350萬人次參與，更動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區。並搶在跨年前夕於八里中山路商圈營運的雙北首間Fresh店型「Fresh橋港門市」，多元複合服務提供IP專區、!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR、哈燒專櫃等，還有整合蔬菜水果、冷藏、冷凍等逾百項生鮮類別商品，將於1月3日開幕，全方位滿足在地居民與遊客的採買需求。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言