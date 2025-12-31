快訊

跨年夜倒數 7-ELEVEN集結熱點門市、行動購物車、行動美食備戰

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
因應跨年人潮，統一超7-ELEVEN OPEN!行動購物車2.0跨年當天進駐台北101大樓旁。圖／統一超提供
因應跨年人潮，統一超7-ELEVEN OPEN!行動購物車2.0跨年當天進駐台北101大樓旁。圖／統一超提供

今晚就是跨年夜倒數，統一超表示，因應今年全台逾20大跨年熱點，7-ELEVEN號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨，並因應又濕又冷的氣候加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品備貨。

7-ELEVEN瞄準跨年商機，透過「熱點門市備戰」、「行動購物車進駐」、「行動美食販售」等多元做法，滿足全民跨年夜即食即飲、衛生與保暖用品等消費需求。

統一超指出，觀察2025年雙北跨年晚會約吸引350萬人次參與，更動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區。並搶在跨年前夕於八里中山路商圈營運的雙北首間Fresh店型「Fresh橋港門市」，多元複合服務提供IP專區、!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR、哈燒專櫃等，還有整合蔬菜水果、冷藏、冷凍等逾百項生鮮類別商品，將於1月3日開幕，全方位滿足在地居民與遊客的採買需求。

